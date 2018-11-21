Секса не будет. Почему отказались снимать третью серию фильма о Керри Брэдшоу

Правообладатели франшизы объяснили причины, по которым, поклонники фильма Секс в большом городе скорее обрадуются, чем расстроятся решением не снимать третью часть фильма.
Как отмечает издание New York Post, если бы фильм Секс в большом городе 3 все же сняли, он был бы самым душераздирающим из всех историй из жизни Кэрри Брэдшоу и ее подруг.
Сценаристы решили, что давняя любовь Кэрри мистер Биг умрет в самом начале фильма от сердечного приступа.
Эту шокирующую новость раскрыл журналист Джеймс Эндрю Миллер в программе The Origins для The Hollywood Reporter, который поговорил с актерами и создателями культового шоу HBO и фильма.
Сара Джессика Паркер, которая снялась в роли Кэрри Брэдшоу в сериале с 1998 по 2004 год и в фильмах в 2008 и 2010 годах, еще в сентябре 2017 года рассказала, что третьий фильм снимать не будут: «Это все… Мы его не снимаем. У нас была отличная, веселая, душераздирающая, радостная и очень добродушная история и сценарий».
Теперь-то мы узнали, что самым душераздирающим моментом была смерть героя Криса Норта - Мистера Бига. Он должен был умереть в самом начале фильма от сердечного приступа, который произошел бы с ним в душе.
Но и это не все откровения по поводу фильма. На самом деле последний гвоздь в его гроб забила актриса Ким Кэттролл. По словам участников программы The Origins главный акцент во всем фильме был на Кэрри, которая оправляется после смерти Бига, что значительно сократило роль Саманты, и именно поэтому Ким Кэттролл отказалась от участия в фильме. Ким Кэттролл отказалась отвечать на вопросы Джеймсу Эндрю Миллер для The Origins.
«Люди, близкие к Ким, полагают, что сценарий не развивал характер Саманты, - отметил Миллер, - Поскольку мистер Биг умер в самом начале фильма, то его фокус смещается на Керри, и абсолютно не раскрывает отношений между четырьмя женщинами, как это было в предыдущих фильмах».
- Читайте также:
Двадцать лет спустя. 10 культовых образов героинь сериала Секс и город, которые вошли в историю моды
Секс в большом городе: 37 важных уроков, которые я выучила к 37
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования