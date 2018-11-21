Секса не будет. Почему отказались снимать третью серию фильма о Керри Брэдшоу

Правообладатели франшизы объяснили причины, по которым, поклонники фильма Секс в большом городе скорее обрадуются, чем расстроятся решением не снимать третью часть фильма.

Правообладатели франшизы объяснили причины, по которым, поклонники фильма Секс в большом городе скорее обрадуются, чем расстроятся решением не снимать третью часть фильма.

Как отмечает издание New York Post, если бы фильм Секс в большом городе 3 все же сняли, он был бы самым душераздирающим из всех историй из жизни Кэрри Брэдшоу и ее подруг.

Сценаристы решили, что давняя любовь Кэрри мистер Биг умрет в самом начале фильма от сердечного приступа.

Фото: HBO

Эту шокирующую новость раскрыл журналист Джеймс Эндрю Миллер в программе The Origins для The Hollywood Reporter, который поговорил с актерами и создателями культового шоу HBO и фильма.

Сара Джессика Паркер, которая снялась в роли Кэрри Брэдшоу в сериале с 1998 по 2004 год и в фильмах в 2008 и 2010 годах, еще в сентябре 2017 года рассказала, что третьий фильм снимать не будут: «Это все… Мы его не снимаем. У нас была отличная, веселая, душераздирающая, радостная и очень добродушная история и сценарий».

Теперь-то мы узнали, что самым душераздирающим моментом была смерть героя Криса Норта - Мистера Бига. Он должен был умереть в самом начале фильма от сердечного приступа, который произошел бы с ним в душе.

Но и это не все откровения по поводу фильма. На самом деле последний гвоздь в его гроб забила актриса Ким Кэттролл. По словам участников программы The Origins главный акцент во всем фильме был на Кэрри, которая оправляется после смерти Бига, что значительно сократило роль Саманты, и именно поэтому Ким Кэттролл отказалась от участия в фильме. Ким Кэттролл отказалась отвечать на вопросы Джеймсу Эндрю Миллер для The Origins.

Фото: HBO

«Люди, близкие к Ким, полагают, что сценарий не развивал характер Саманты, - отметил Миллер, - Поскольку мистер Биг умер в самом начале фильма, то его фокус смещается на Керри, и абсолютно не раскрывает отношений между четырьмя женщинами, как это было в предыдущих фильмах».

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook