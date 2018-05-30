Секса много не бывает. Семь фильмов с рейтингом X, которые стоит увидеть

Рейтинг NC-17, который ранее называли рейтингом X, считается кинематографическим поцелуем смерти.

Многие кинотеатры предпочитают отказываться от показа подобных лент из-за содержания чрезмерно откровенных сексуальных сцен, а это значит, что шансы на успех в прокате у таких фильмов практически равны нулю.

Даже несмотря на то, что картины с таким рейтингом не являются непристойными или порнографическими, их игнорируют и зрители, которых нередко отпугивает фраза «детям до 18 лет просмотр запрещен».

При этом, среди фильмов с рейтингом NC-17 можно найти немало интересных и качественных лент, снятых талантливыми режиссерами при участии звезд Голливуда. О них - читайте в киноподборке НВ Style.

1. Шоугелз (1995)

Сюжет: Загадочная молодая девушка Номи горит желанием стать танцовщицей в большом шоу в Лас-Вегасе. Поначалу ей приходится работать стриптизершей в захудалом клубе. Но судьба благоволит ей, и однажды она знакомится со звездой Кристал Коннорс, которая танцует в самом популярном шоу Лас-Вегаса. Номи проходит прослушивание и получает место в шоу. Однако вскоре она понимает, что у славы есть своя цена, и она станет серьезным испытанием для ее моральных убеждений и отношений с друзьями.

2. Мечтатели (2003)

Сюжет: Действие фильма происходит накануне и во время майских событий 1968 года в Париже. Юный американец Мэттью приезжает в Париж по программе студенческого обмена, чтобы улучшить своё знание французского. Большую часть свободного времени он проводит в Синематеке, в компании других помешанных на кино подростков, наслаждаясь просмотром современных лент и киноклассики.

Там он встречает своих ровесников, Изабель и Тео, которые утверждают, что при рождении были сросшимися близнецами. Новые знакомые приглашают Мэттью на время отсутствия родителей переехать в их квартиру. Постепенно американцу становится ясно, что близость Изабель и Тео балансирует на грани инцеста. Оторванные от мира студенческих волнений, все трое беззаветно отдаются сексуальным и психологическим экспериментам.

3. Жизнь Адель (2013)

Сюжет: История о юной девушке, которая встречает женщину с необычной внешностью. Под впечатлением от нового знакомства девушка решает, что ей тоже необходимо покрасить волосы в ярко-синий цвет. Разумеется, такие перемены вовсе не нужны родителям, которые всеми силами стараются убедить дочь в том, что та выбрала неправильный путь. И у них есть для этого основания, ведь юная Адель полюбила не только синий цвет, но и обладательницу синих волос.

4. С широко закрытыми глазами (1999)

Сюжет: Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного.

5. Нимфоманка: Часть 2 (2013)

Сюжет: Интеллектуал Селигман (Стеллан Скарсгорд) находит в переулке избитую незнакомку, ей оказывается Джо (Шарлотта Генсбур) — женщина, страдающая нимфоманией. Селигман приводит ее к себе домой, чтобы позаботиться о ней, и Джо рассказывает ему историю своей жизни от двух до пятидесяти лет. С рассказом Джо начитанный Селигман проводит многочисленные параллели из истории искусства.

6. Соблазн (2001)

Сюжет: Луис Антонио Варгас — богатый торговец кофе, решивший взять себе в жёны американку, познакомившись с ней по переписке. Когда он приезжает, чтобы встретить Джулию Расселл, то оказывается очень удивлен тем, что она не совсем простая женщина, как он ожидал. Найдя своё счастье, он и его жена начинают новую жизнь. Всё идёт нормально, пока история не берет роковой поворот в лабиринты лжи, обмана и убийства. Джулия оказывается вовсе не Джулией, а другой женщиной, присвоившей чужое имя. Она обкрадывает мужа и сбегает.

Увлечение Луиса Антонио стало настоящей страстью, готовой пройти любые преграды, даже ложь и предательство любимой, которая становится не просто роковой женщиной, а настоящим наваждением. Главный герой готов идти до конца, и бросается на поиски своей жены.

7. Стыд (2011)

Сюжет: Брэндон — 30-летний житель Нью-Йорка, страдающий от неспособности контролировать свою сексуальную жизнь. Эротоман и сексоголик, он вечный завсегдатай ночных клубов, стрип-баров и секс-чатов. Он удивительно удачливый соблазнитель, перед его сексуальными чарами не может устоять ни одна девушка. Мир Брэндона переворачивается с ног на голову, когда к нему приезжает родная сестра Сисси.

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