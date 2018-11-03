Сегодня состоится киевская премьера фильма Хрусталь, выдвинутого на Оскар от Беларуси

Премьера фильма состоится в субботу 3 ноября в кинотеатре Оскар, его представит лично режиссер Дарья Жук.
В Украине готовится к прокату фильм Хрусталь белорусского режиссера Дарьи Жук, получивший в этом году Гран-при Одесского международного кинофестиваля. Фильм выдвинут на соискание премии Оскар в номинации Лучший иностранный фильм. Это первый за 20 лет фильм, направленный от Беларуси на Оскар.
Действие фильма происходит в Беларуси 90-х. Молодой диджей Веля мечтает любой ценой получить американскую визу, но в анкете, не задумываясь, пишет вымышленный номер, он, как оказалось, принадлежит провинциальной семье, которая как раз готовится к свадьбе сына. И именно на этот номер должны позвонить из посольства, чтобы подтвердить высокооплачиваемую работу Вели…
Фильм Хрусталь - дебютная полнометражная работа Дарьи Жук. Режиссер выросла в Беларуси, а после школы уехала учиться по обмену в США. Окончила режиссуру в Колумбийском университете, автора ряда короткометражных фильмов.
В украинский прокат фильм Хрусталь выйдет 8 ноября.
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