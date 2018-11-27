Сделать мрачнее. Бенедикт Камбербэтч потребовал переписать его роль в фильме Brexit

Камбербэтч никогда не скрывал своих проевропейских взглядов

Британский актер Бенедикт Камбербэтч (Шерлок, Патрик Мелроуз) потребовал переписать образ своего персонажа – главного героя фильма о британской кампании по выходу из Европейского Союза Brexit.

Противник выхода его родины из ЕС Камбербэтч, который должен воплотить в фильме вдохновителя кампании и референдума о Брексите Доминика Каммингса, поспорил со сценаристом фильма Джеймсом Грэмом относительно его изображении в картине, пишет The Times.

«Бенедикт изначально был недоволен сценарием, - рассказал источник. - Он чувствовал, что оригинальный сценарий показывает Каммингса в позитивном свете, а он хотел сыграть его как более мрачную фигуру».

Камбербэтч в образе Каммингса

Источник утверждает, что актер хотел, чтобы Грэм переписал некоторые части сценария: «У всех нас есть разногласия, но это было нечто другое».

Грэм отрицает, что на съемочной площадке были разногласия, но признавал, что переписывал сценарий несколько раз. «Я постоянно встречаюсь с теми, кто вовлечен в него и вношу изменения», - сказал он.

Камбербэтч никогда не скрывал своих проевропейских взглядов. «Британия не только более сильна в Европе, она более богата и более креативна, и наш глобальный творческий успех будет сильно ослаблен, если мы уйдем», - говорил он.

Еще задолго до выхода фильм Brexit спровоцировал шторм критики в команде сторонников референдума. Бывший исполнительный директор Vote Leave кампании Мэтью Эллиотт, который также появится в фильме, сказал: «уверен, что Бенедикт Камбербэтч не хочет, чтобы зрителей вводили в заблуждение. Кампания заслуживает надлежащей исторической драмы, а не очередного эпизода Шерлока».

Съемки фильма проходили летом, фильм должен выйти на телеканале Channel 4 до завершения процесса выхода Великобритании из ЕС – в марте 2019 года.

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