SaveOlegSentsov. Российский кинофестиваль выступил в защиту Олега Сенцова

Участники российского кинофестиваля Кинотавр на церемонии его закрытия в Сочи высказались в защиту незаконно задержанного в аннексированном Крыму и осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Также свою поддержку выразили российскому режиссеру Кириллу Серебренникову.

Председатель жюри конкурса Дебют Андрей Плахов зачитал обращение от имени жюри, в котором говорится, что кинематографисты "ратуют за освобождение Кирилла Серебренникова и следят за судьбой Олега Сенцова". "Мы присоединяем свой голос к тем, кто борется за их свободу", - цитируют заявление российские СМИ.

Фото: Кинотавр

Председатель жюри основного конкурса, режиссер Алексей Попогребский напомнил, что Сенцов объявил голодовку 16 мая и отказывается от пищи уже 27 дней.

"Я хотел бы поддержать наших товарищей, я вас умоляю, отпустите их, милосердие выше закона", - сказал режиссер Григорий Константинопольский, получивший приз за лучшую режиссуру за фильм Русский бес.

Напомним, организаторы глобальной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых Россией, запустили второй этап кампании #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас она продолжается 27-й день.

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