Сатирическая комедия Герой моего времени выходит в прокат

20 сентября в украинский прокат выходит дебютная полнометражная работа режиссера Тони Ноябревой, сатирическая комедия Герой моего времени.

Мировая премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм открыл национальный конкурс и был отмечен премией за лучшую режиссуру.

По сюжету, главный герой фильма Жорик мечтает покорить столицу. Его манят дорогие магазины, модные галереи и «европейские ценности», но пока он живет в мире пивных киосков, дешевых аттракционов и грязных подъездов.

«Для меня, как для киевлянки, была принципиальной позиция – не показывать попсовый парадный Киев. Конечно можно было сделать все эти красивые пролеты – Крещатик, Андреевская церковь, набережная, Софийский собор. Но мне хотелось показать тот Киев, который я очень люблю, и который никто не замечает. Мне кажется, что в этом интеллектуальность и самобытность города. Он странный, иногда парадоксальный, иногда несуразный: тут же надувные яйца, тут же Мерседесы, тут же Михайловский собор. И вот это все вместе в одном месте», – объясняет Ноябрева.

Главную роль в фильме исполнил Евгений Бушмакин, ранее сыгравший в короткометражном фильме Тони Ноябревой День независимости. Также в фильме снялись телеведущие Наталка Якимчук и Василиса Фролова, главный редактор ELLE Украина Соня Забуга.

Лента создана компанией Creative Boutique Films при поддержке Госкино Украины. Впервые фильм был представлен на кинорынке в рамках Каннского кинофестиваля.

Герой моего времени выходит в украинский прокат 20 сентября. 18 сентября в столичном кинотеатре Оскар (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ. Также у зрителей будет возможность пообщаться со съемочной группой фильма на специальных показах в Харькове и Киеве.

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