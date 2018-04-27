Салли Хокинс - 42. Лучшие роли музы Гильермо дель Торо

Сегодня, 27 апреля, день рождения празднует главная героиня оскароносного фильма "Форма воды" – британская актриса Салли Хокинс.

Салли Хокинс родилась в Лондоне. Ее родители – известные британские детские писатели и иллюстраторы Колин и Джеки Хокинс. Будущая актриса училась в частной школе для девочек, а затем поступила в Королевскую Академию Драматического искусства, которую успешно закончила в 1998 году.

Первые роли Салли Хокинс были сыграны в театре, ведь именно там актриса мечтала работать изначально. В арсенале Хокинс – несколько шекспировских пьес, в частности, Сон в летнюю ночь и Много шума из ничего.

В 2002 году актриса впервые появилась в кино. Первыми фильмами с участием Салли Хокинс стали комедийная драма Все или ничего и мелодрама Бархатные ножки. Но мировую популярность ей принесла картина 2008 года – Беззаботная, за роль в которой Хокинс получила Золотой глобус.

Сегодня Салли Хокинс называют новой музой Гильермо дель Торо. В его фэнтезийной мелодраме Форма воды, которая в 2018 году получила 13 номинаций и 4 премии Оскар, Салли играет немую девушку Элайзу, которая работает уборщицей в секретной лаборатории и влюбляется в человека-амфибию.

В день рождения Салли Хокинс НВ STYLE вспоминает лучшие фильмы с участием актрисы.

Доводы рассудка

(драма, любовная история)

Экранизация одноименного романа английской романистки Джейн Остин. Действия фильма происходят в девятнадцатом веке в Англии. Из-за расточительства мистера Уолтера Эллиота и старшей дочери Элизабет семейство Элиотт находится в финансовых затруднениях. Чтобы решить эту проблему, родовое поместье Келлинч-холл сдают в аренду. Особняк снимает семья адмирала Крофта, в гости к которой приезжает капитан Фредерик Уэнтуорт. Это известие будоражит Энн Элиотт (Салли Хокинс), ведь восемь лет назад она была помолвлена с Федериком, но семья заставила ее отказаться от замужества с человеком, который на тот момент был беден и не имел перспектив. Теперь же Уэнтуорт стал капитаном, а у Энн все еще не прошли нежные чувства к мужчине. Однако его сватают к Луизе, кузине Энн...

Беззаботная

(комедия, драма, 2008)

10 лет назад роль воспитательницы детского сада Поппи принесла Салли Хокинс Золотой глобус за лучшую роль в комедии. По сюжету картины Поппи уже тридцать лет, но она пока не думает о замужестве. Она снимает квартиру вместе с подругой, работает в детском саду, в свободное время ходит на курсы фламенко, любит подурачиться и просто живет в свое удовольствие. Поначалу постоянно улыбающаяся, жизнерадостная женщина кажется большим ребенком, не способным думать о будущем, однако выпадающие на ее судьбу испытания показывают мудрость Поппи и способность справляться с психологически сложными ситуациями.

Сделано в Дагенхэме

(историческая драма, комедия, 2010)

В фильме рассказывается о драматических событиях, произошедших во время забастовки 1968 года на автозаводе Ford Dagenham, работницы которого протестовали против дискриминации по половому признаку и требовали равной оплаты труда между мужчинами и женщинами. Забастовка увенчалась успехом и привела к введению в действие Акта о равной оплате 1970 года. Главную героиню, лидера бастующих Риту О’Грэди сыграла Салли Хокинс.

Жасмин

(драма, 2013)

Картина Вуди Аллена, в которой Кейт Бланшетт играет роль избалованной жены миллионера Жанетт, в один момент потерявшей все: мужа, деньги и положение в обществе. Лишившись всего, героиня переезжает к своей небогатой сестре Джинджер (Салли Хокинс). Здесь Жанетт придется жить в тех условиях, к которым она не привыкла.

Приключения Паддингтона

(комедия, сказка, 2014)

Однажды из дремучего Перу в Англию приезжает добрый, вежливый и аккуратный медвежонок, принадлежащий к редчайшему виду перуанских медведей. На станции Паддингтон (в честь которой его и назвали) он знакомится с дружной семьей Браунов, которые с радостью принимают его в свою семью. Но злая таксидермистка Миллисент хочет сделать из Паддингтона чучело для музея.

Салли Хокинс сыграла здесь миссис Браун, жену мистера Брауна, которая решает взять Паддингтона к себе домой.

Форма воды

(мелодрама, драма, фэнтези)

В оскароносном фэнтези Гильермо дель Торо актриса сыграла немую уборщицу секретной лаборатории Элайзу, которая влюбляется в странное существо-амфибию, кормит его вареными яйцами, а узнав, что существо хотят убить, тайно вывозит его из лаборатории и селит у себя дома.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook