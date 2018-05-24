Рождение легенды. Рецензия на фильм: Хан Соло. Звездные войны: Истории

В украинский прокат выходит фильм Хан Соло. Звездные войны: Истории. За длинным и нескладным названием скрывается второй спин-офф в истории знаменитой космической саги.

Так же, как и первому, ему сопутствовали производственные проблемы. В данном случае даже более масштабные: комедийных режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера в самый разгар съемок сменил ветеран Рон Ховард.

Последний и значится в титрах. Отразилось ли это на финальном результате? Безусловно. Интересно было бы посмотреть на фильм, снятый создателями мультфильма Лего Лордом и Миллером? Конечно. С другой стороны, Рон Ховард неожиданно, возможно, даже для самого себя нащупал правильный тон, правильную повествовательную манеру для всей затеи со спин-оффами.

Сюжет

До Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера, до повстанцев и Чуббаки, даже до появления фамилии “Соло” на одной из самых депрессивных планет Галактики жил мелкий аферист и невольник по имени Хан. У него была девушка Ки’ра, тоже рабыня. Оба и Ки'ра, и Хан мечтали вырваться на свободу, обзавестись кораблем и бороздить звездные просторы.

В силу неких обстоятельств вырваться на свободу получилось только у Хана. Он дает себе обещание вернуться за любимой, но случай распоряжается совершенно непредсказуемым образом.

Сценарий и драматургия

Хоть с возвращением и возникнут проблемы, зато на своем пути Хан обзаведется фамилией, одним другом, парочкой полезных знакомств и самое главное - поймет кое-что про себя и мир вокруг.

Disney и соответственно находящиеся в их власти Lucasfilm максимально острожно и недоверчиво подходят к экспериментам. Все-таки почти сто лет людям приносили огромные деньги именно классические истории. Ситуация с Последним джедаем в таком свете видится, скорее, исключением из правил: Райан Джонсон обаял Кэтлин Кеннеди, снял довольно революционный для саги фильм и получил карт-бланш на разработку своей собственной сюжетной линии во вселенной Лукаса.

Под руководством гораздо менее креативного, но безусловно умелого Рона Ховарда фильм Хан Соло стал такой “диснеевской”, простой, лаконичной историей, главной целью которой является показать рождение мифа, легенды. Ведь Хан Соло, несмотря на густонаселенность мира Звездных войн, всегда играл именно такую роль: полумифического, легендарного персонажа, пришедшего из ниоткуда. Исчезнуть ему тоже следовало за горизонтом, но эти вопросы уже не к Рону Ховарду.

Последний со своей задачей как раз справился. Перед нами космический вестерн, цементирующий, укрепляющий пьедестал, на котором стоит памятник, воздвигнутый Лукасом и Харрисоном Фордом еще в конце 70-х. Он в меру увлекателен, в меру скучноват, в меру смешной, в меру актуальный. В общем, по-хорошему второстепенен, и здесь кроется главная заслуга режиссера Ховарда.

Если в прошлом спин-оффе Гарет Эдвардс пытался проявить свои амбиции, что у него почти получилось: Изгой-один вышел местами великолепным, смелым на сюжетные и постановочные моменты фильмом, в чем-то даже затмевающем Пробуждение силы Абрамса, то Хан Соло – это начисто лишенная амбиций картина, приоткрывающая завесу тайны над одним из ключевых персонажей саги.

Лента Ховарда сполна оправдывает само название всей затеи – спин-офф. Это фильмы, балансирующие на грани между бизнесом и любовью к фанатам, но должные оставаться на почетном втором месте. Всегда в тени основных эпизодов.

Картинка и актеры

При всем актерском разнообразии фильма, главным здесь всегда остается Хан Соло в приятном, подходящем исполнении Олдена Эренрайка. Соло – персонаж ускользающий, хитрый и невероятно отважный. Ховард не то чтобы постоянно выводит его на первый план, но находит в каждой сцене ту актерскую гармонию, когда и Соло не забыт, и другие при деле.

Приятно за “Мать драконов” Эмилию Кларк, которая, наконец, сыграла полноценную роль в достойном фильме. Ее Ки’ра, как и Дейенерис Таргариен, раскрывается постепенно, становясь не просто одним из кирпичиков в сюжетной арке Хана Соло, но самостоятельным персонажем со своими темными сторонами и железной волей.

Вообще обо всех актерах, кроме разве что Эренрайка, можно сказать, что хоть они точно и талантливо попали в своих героев (особенно Дональд Гловер), но в зрительской памяти останутся вряд ли. Что опять таки вписывается в концепцию второстепенности картины.

Как и в любом вестерне, здесь много ограблений и перестрелок. И в отличие от “марвеловских” фильмов, снятых под крылом тех же Disney, экшн сцены в Хане Соло выглядят увлекательно и свежо. Особенно удался классический сюжет с ограблением поезда.

Хан Соло. Звездные войны: Истории - вердикт НВ

7/10

Несмотря на четыре фильма, выпущенных за последние три года, не покидает ощущение, что новые Звездные войны все еще пытаются найти свою форму. Кастинг совершенно разных режиссеров и скандалы, связанные с пересъемками, только усиливают эффект.

И здесь стоит сказать, что Хану Соло, конечно, повезло. Фильм про его молодость не обладает смелостью Изгоя-один или Последнего джедая, зато не повторяется как Пробуждение силы. Но самое главное, что лента Ховарда при всех своих скромных заслугах выглядит завершенной и оправданной. Лучший из возможных способов высказать уважение погибшему герою.

Хан Соло. Звездные войны: Истории

Solo: A Star Wars Story

Космический вестерн

2018 год

США

Режиссер – Рон Ховард

В главных ролях: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Йонас Суотамо, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Джон Фавро и другие.

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