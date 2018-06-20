Ролекс за куртку Цоя. Семь фактов о фильме Лето, которых вы не знали

28 июня в украинский прокат выходит черно-белая картина Кирилла Серебренникова Лето, которая рассказывает о юности музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя.

Роль Майка Науменко исполнил лидер группы Звери Рома Зверь, Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, жену Майка, Наталью — Ирина Старшенбаум. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы. Кирилл Серебренников заканчивал работу над фильмом, находясь под домашним арестом. Мировая премьера Лета состоялась на Каннском кинофестивале.

НВ Style и Артхаус Траффик рассказывают об интересных фактах, происходивших во время съемок фильма:

Практически весь фильм был снят в Санкт-Петербурге в настоящих домах, на улицах, на пляже Финского залива. Серебренникову было важно снимать именно в настоящих питерских квартирах, а не в павильонах. Поэтому поиски объектов заняли много времени. «Коммунальную квартиру, в которой жили Майк с Натальей мы искали в старом фонде. Много отсмотрели, даже в настоящую их квартиру ездили, но все было не то, – вспоминает художник-постановщик Андрей Понкратов. – В итоге на улице Кирочная нашли квартиру, которая уже много лет выставлена на продажу. С высокими потолками, лепниной, с изразцами, резным паркетом. А затем уже меняли обои, собирали старую мебель. В общем «обживали» пространство, чтобы все это выглядело реалистично, убедительно».

Для полного погружения в атмосферу того времени некоторые моменты были сняты на пленку старыми камерами, старой оптикой. А многие мизансцены были сняты длинными кадрами. «Это называлось документальная работа в художественном кино. У нас актеры работали на 360 градусов, Кирилл никогда их не ограничивал в пространстве. Для меня это был некий вызов: для любого оператора снимать длинными кадрами безумно тяжело, но на экране это выглядит очень реалистично, – рассказывает оператор Влад Опельянц.

«Режиссер настолько верил в важность этой аутентики, что на первую же репетицию, которая проходила в этой квартире, он попросил всю группу купить какие-то продукты того времени: кильку, черный хлеб, колбасу, – рассказывает продюсер Илья Стюарт. – И был потрясающий совершенно вечер, импровизированный квартирник. Это была такая оригинальная идея Кирилла Семеновича для знакомства всей группы».

Не менее трудным объектом оказался Ленинградский рок-клуб. На улице Рубинштейна, 13, где он раньше располагался, теперь находится детский театр. Здание полностью отреставрировано, выкрашено в розовый цвет. Поэтому пришлось искать другое место. Мы его нашли в Кронштадте, в старом доме культуры. «Он был почти полностью разрушен. Там были только люстры, да на окнах гардины висели, – вспоминает второй режиссер Надежда Илюкевич. – Но он нам подходил, потому что только там мы могли сделать длинный кадр и показать, как девушки влезают в окно, проходят через туалет, через технические помещения до гримерки, и оттуда музыканты попадают на сцену».

Костюмам героев также было уделено огромное внимание. «Мы не делали полную историческую реконструкцию. К тому же 80-е вернулись в моду, и в какой-то момент мы с Кириллом, рассматривая старые фотографии, воскликнули: «Да они просто хипстеры!» – вспоминает художник по костюмам Татьяна Долматовская. «Когда я приехала на пробы костюма в своем плащике из масс-маркета, Таня так в него влюбилась, что решила его взять для съемок, – добавляет Ирина Старшенбаум. – Нам очень повезло, что мода тех лет возвращается. И на съемках не было ощущения дискомфорта, что ты «не во времени».

Самой большой трудностью для художника по костюмам оказалось создание куртки Виктора Цоя. «В основном его фотографировали с 1985 года. А снимков того времени, о котором рассказывает наш фильм, очень мало, – поясняет Татьяна Долматовская. – И я, изучив знаковые куртки Цоя, старалась придумать ту, которая бы снималась в нашей картине. Сшила одну, сшила другую. Кирилл уже утвердил, но мне все не нравилось. И за неделю до съемок я заехала в гости к своему приятелю, сценаристу «Оптимистов» Мише Шприцу. И вдруг я вижу его куртку! Она идеальная! И я говорю: «Отдай!» Он отшучивается: «А мне нравится твой «Ролекс», я же не прошу его у тебя». Я тут же снимаю часы (а они у меня старые, моего года рождения) и отдаю ему. И так его куртка стала курткой Виктора Цоя».

А самая смешная история с поиском костюмов была связана со сценой купания героев фильма в Финском заливе в трусах. «Мы ходили по каким-то комиссионкам и секонд-хэндам. Рыскали по Интернету. Какие-то бабушки мне говорили, что у них остались трусы тех лет от дедушки, и мы говорили: «Несите! Продезинфицируем». В общем, с трудом, но мы нашли эти трусы, – вспоминает Татьяна Долматовская. – Артисты, когда их увидели, не хотели их надевать. А потом, наоборот, смеялись и скакали в них по всему пляжу». Благо с погодой съемочной группе повезло. «Сам Петербург нам помогал. Когда нужен был дождь, шел дождь. Когда на пляже нужно было снимать, именно в эти дни было солнечно, – говорит Надежда Илюкевич. – Питер такой город, что он или принимает, или нет. И он нас принял. Все в нашем фильме происходило по любви. И это кино, созданное по любви даже с городом».

Официальный трейлер фильма Лето Кирилла Серебренникова:

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