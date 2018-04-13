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Риз Уизерспун поделилась фото со съемок второго сезона сериала Большая маленькая ложь

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Премьера новых серий состоится в 2019
© Instagram

Премьера новых серий состоится в 2019

Голливудская актриса Риз Уизерспун познакомила поклонников с новым героем нашумевшего телепроекта канала HBO Большая маленькая ложь – белым псом по кличке Джолли.

На официальной странице актрисы в Instagram был опубликован снимок, на котором Уизерспун позирует вместе со своей коллегой по сериалу, голливудской звездой Николь Кидман и их четвероногим другом.

«Знакомьтесь с Джолли. У него самые лучшие волосы из всех нас на съемках!», - подписала снимок звезда.

Напомним, съемки второго сезона сериала Большая маленькая ложь проходят в калифорнийском Монтерее. Ранее стало известно, что к звездному составу сериала присоединилась 68-летняя Мерил Стрип, которая исполняет роль свекрови героини Николь Кидман. После первого совместного съемочного дня со Стрип, Кидман поделилась в своем Instagram первым официальным кадром с площадки.

Премьера новых серий Большой маленькой лжи запланирована на 2019 год. По данным продюсеров проекта, второй сезон прольет свет на «ложь, дружеские отношения и хрупкость брака».

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