Риз Уизерспун - 42. Лучшие роли звездной блондинки

Сегодня, 22 марта, американская актриса и продюсер Риз Уизерспун празднует день рождения. Знаменитой "блондинке в законе" исполняется 42 года.

Первый актерский опыт Риз Уизерспун получила еще в 7 лет, когда ее выбрали для съемок в рекламе цветочного магазина. После этого девочка решила брать уроки актерского мастерства. В 11 лет Риз выиграла конкурс талантов среди 10 штатов.

Получая хорошие оценки в школе и называя саму себя "занудой, которая читает кучу книг", Риз Уизерспун поступила в Стэнфордский университет на специальность Английская литература. Но, проучившись год, будущая звезда поняла, что хочет продолжать актерскую карьеру. Уизерспун бросила университет ради съемок в кино, и, как видим, сделала это не зря.

Мировое признание к актрисе пришло в 2001 году, когда Риз снялась в комедии Блондинка в законе. За этой ролью последовали другие, и сейчас в багаже актрисы более 40 фильмов и заслуженные статуэтки Оскар, Золотой глобус, BAFTA, Эмми и многие другие награды.

В честь дня рождения актрисы редакция НВ STYLE предлагает вспомнить пять лучших фильмов с Риз Уизерспун.

Жестокие игры

(драма, 1999)

Себастьян и его сводная сестра Кэтрин – золотая молодежь Нью-Йорка. Себастьян – коварный сердцеед, который соблазняет девушек и бросает их, описывая свои похождения в личном дневнике. Кэтрин развлекает себя разнообразными интрижками. Обоих объединяет цинизм и амбициозность.

Однажды Себастьян находит себе очередную жертву – дочь директора колледжа Аннетт Хэнгроув (Риз Уизерспун). Но проблема в том, что Аннетт собирается хранить девственность до свадьбы. Тогда Кэтрин предлагает Себастьяну пари: если он соблазнит Аннетт, то Кэтрин ему отдастся; если ему это не удастся – Себастьян отдаст ей свой автомобиль Jaguar. Себастьян начинает соблазнять Аннет, но неожиданно для самого себя влюбляется в девушку.

Блондинка в законе

(комедия, 2001)

Именно эта картина принесла Риз Уизерспун мировую славу. Актриса сыграла блондинку Эль Вудс – красавицу, Мисс университета и президента студенческого женского клуба, которая встречается с лучшим парнем университета. Эль мечтает выйти замуж за своего бойфренда, но тот считает Эль слишком ветреной и рассказывает ей о своих планах поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной девушке из интеллигентной семьи. Эль не желает с этим мириться и тоже едет в Гарвард.

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Переступить черту

(биография, 2005)

Картина посвящена истории жизни легендарного певца Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Риз Уизерспун сыграла роль супруги музыканта – Джун, женщины, которая была его другом и всегда оставалась рядом. Этот глубокий и сложный фильм был удостоен премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

Между небом и землей

(романтическая комедия, 2005)

Элизабет Мастерсон все время проводит на работе, зачастую рководству даже приходится выгонять ее домой. Личной жизни при этом у Лиззи, конечно, нет. Ее сестра Эбби решает познакомить Элизабет с молодым человеком, и та поддается на уговоры поехать на свидание. Однако из-за переутомления героиня теряет контроль над дорогой и попадает в аварию.

Параллельно развивается другая сюжетная линия. Молодой ландшафтный архитектор Дэвид, недавно ставший вдовцом, переезжает в новую квартиру, где хочет начать жизнь с чистого листа. Но однажды в его новый дом вторгается девушка, которая заявляет, что это она – хозяйка квартиры. Оказывается, что девушка – та самая Элизабет, впавшая в кому и ставшая призраком. Но почему ее видит только Дэвид и что с этим всем делать дальше?

Дикая

(драма, биография, 2014)

Фильм основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд и рассказывет о том, как Стрэйд решает в одиночку пройти тихоокеанскую туристическую тропу длиной в 1100 миль (1800 километров), чтобы избавиться от душевных страданий после недавнего развода и смерти матери.

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