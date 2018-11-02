Ридли Скотт начал работу над продолжением фильма Гладиатор

Режиссер и продюсер Ридли Скотт начал работу над второй частью фильма Гладиатор.
Об этом передает The Hollywood Reporter.
Созданием нового фильма, который находится на ранней стадии, займется компания Paramount Pictures.
Автором сценария станет Питер Крэйг, который работал над фильмами Голодные игры.
Сообщается, что во второй части зрители узнают историю Луция, которого Максимус спас в первой части фильма.
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