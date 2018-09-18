Режиссером фильма Леся Українка. Узлісся станет Нана Джанелидзе

Режиссером байопика о Лесе Украинке станет грузинская кинорежиссер, сценарист и композитор Нана Джанелидзе. В ближайшее время также будет начнется кастинг актеров, а команда проекта приступит к съемкам тизера.

В кинематографическом портфолио Наны Джанелидзе 5 полнометражных работ, в которых она выступила в качестве режиссера, и 6 работ, в которых Нана стала сценаристом. В частности, фильм Покаяние (реж. Тенгиз Абуладзе, 1987), в котором она стала автором сценария, завоевал Гран-При жюри Каннского кинофестиваля, а также был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм о Лесе Украинке станет первой кинолентой Наны Джанелидзе, который будет снят в Украине.

«Леся Украинка — это не запылившийся портрет на школьной стене, а живая, страстная, ревнивая, самоотверженная женщина, борющаяся со смертельным недугом. Каждое мгновение, которое ей подарила судьба, она успела жадно прожить, «прочувствовать», чтобы успеть отразить в своем творчестве непосильный груз большого таланта. Я захотела работать над этим проектом сразу, как узнала о его существовании, потому что для меня это невероятно вдохновляющая история», - говорит Нана Джанелидзе.

Картина с рабочим названием Леся Українка. Узлісся представляет историю жизни великой поэтессы с ранних лет до последних дней. Две реальности - обыденная жизнь и внутренний мир самой Леси - тесно переплетаются и отражают все ключевые повороты ее судьбы. Над сценарием байопика работает Александра Лавренчук. Творческая группа проекта активно привлекает к сотрудничеству над картиной экспертов по творчеству и жизни Леси Украинки. Креативным продюсером и автором идеи фильма выступила Юлия Синькевич (JS Films, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля), а сопродюсером - Мария Москаленко (FX FILM Georgia).

«Для нас история о Лесе Украинке – очень личная. Мы хотели, чтобы ее обязательно экранизировала женщина. Рассматривали режиссеров из Украины и Грузии – так как жизнь Леси Украинки тесно связана с этими двумя странами. Нам нужен был режиссер со свежим и незашоренным взглядом – все эти качества отлично сочетаются в Нане Джанелидзе. Сценарий вдохновил ее с первых строк – сейчас мы активно над ним работаем и уже скоро приступим к съемкам тизера», - говорят продюсеры картины Юлия Синькевич и Мария Москаленко.

12 сентября между компанией Джей Эс Филмс и Украинским культурным фондом было подписано грантовое соглашение о поддержке проекта. Ранее проект Леся Украинка. Узлісся победил в конкурсе Украинского культурного фонда и занял 1 место среди проектов международного сотрудничества в категории «Аудиовизуальное искусство» и 3 место среди всех международных проектов.

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