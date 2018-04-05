Не говори, молчи. Рецензия на фильм ужасов с Эмили Блант - Тихое место

В украинский прокат выходит фильм “Тихое место” – третья режиссерская работа легкоузнаваемого актера Джона Красински. Последний прославился благодаря роли Джима Халперта в американской версии популярного ситкома “Офис”, но всегда тяготел, скорее, к драме.

Отсюда и тематика двух его предыдущих режиссерских проектов, где одни люди сталкиваются с проблемами других и меняются под их влиянием. Но если тогда Красински работал в жанре трагикомедии и попадал в одну из главных его ловушек – отсутствие четкости, то Тихое место – первый выход режиссера на территории психологического хоррора, и с формой здесь у него дела обстоят гораздо лучше.

Сюжет

Не столь отдаленное будущее. Американская глушь. На ферме живет семья: мама, папа и трое детей. Ведут себя тихо: общаются языком жестов, ходят по тропинкам из песка. Во время одной из таких прогулок самый младший ребенок, мальчик, включает игрушку, та начинает издавать громкие звуки. Через несколько секунд на него нападает монстр.

Из газетных заголовков мы узнаем, что планета была атакована некими существами. Они ничего не видят, зато превосходно слышат. Еще у них очень острые зубы и когти. Попали они на Землю вроде бы на метеорите, упавшем где-то в районе Мексики. По крайней мере, о метеорите говорится в одной из статей на стене в кабинете папы.

Тихое место (2018) © Paramount Pictures

Семья тяжело переживает потерю ребенка. Старшая дочка винит во всем себя и думает, что негласно обвиняет ее и отец. Родители то ли случайно, а скорее всего, чтобы справиться с горем, решают завести еще одного ребенка. Мама должна родить буквально через месяц. Как это сделать в условиях обязательной тишины – вопрос не из легких. Но у папы талант инженера и он вроде как все продумал. Однако в их размеренную жизнь без предупреждения врывается случай, трагическая случайность, которая запускает цепочку фатальных и громких событий.

Сценарий и драматургия

Удивительно, насколько уверенно Красински чувствует себя в незнакомом жанре. Режиссер ранее не снимал, не снимался, не писал и не продюсировал фильмы ужасов. Тем не менее, по мере просмотра становится ясно, что на неизведанную территорию он принес что-то, с чем уже не раз работал. А именно человеческую трагедию.

Фатальная случайность вначале фильма становится точкой отсчета для целого вороха семейных проблем. Старшая, как уже говорилось, винит во всем себя. Плюс ко всему она еще и не слышит. То есть не может понять громко она себя ведет или нет. У среднего сына развивается фобия к любому шуму. Ему буквально тяжело сделать шаг за границу фермы. Ну и вопрос с новорожденным не встал бы, будь жив младший сын.

Тихое место (2018) © Paramount Pictures

Все это не то чтобы затягивается в тугой узел из непонимания, но точно кидает в речной поток семейной жизни несколько огромных камней. Например, отношения дочери и папы явно пошли под откос. Сына же стало тяжелее научить чему-то жизненноважному. Красински четко проговаривает каждый нюанс, уделяет каждой сцене ровно столько времени, сколько нужно, и что важно, режиссера не заносит с драмой. Хотя поползновения тут местами чувствуются.

Но опять же, у хоррора как жанра есть свои ограничения, и эти рамки идут Красински только на пользу. Плюс ужасы – отличная площадка для выступлений. Любая идея приобретает здесь ясный и доходчивый характер.

Таким образом фильм Тихое место становится довольно прямолинейным, но ловким высказыванием на тему, как тяжело добиться понимания. Не только в осложненных условиях обязательного молчания, но и вообще в обычной жизни между обычными людьми. Иногда оно приходит только на пороге смерти.

Тихое место (2018) © Paramount Pictures

Картинка и актеры

Со стандартным хронометражем, интенсивным уровнем саспенса и открытым финалом фильм Красински немного напоминает удачную серию хорошего научно-фантастического сериала. Например, Секретных материалов. Что не плохо, не хорошо. Просто надо быть готовым к эффекту незаконченности истории.

С другой стороны, фильму с высокой долей вероятности будет сопутствовать коммерческий успех. Так что чувство незаконченности истории можно заменить чувством ожидания продолжения.

Картина действительно выглядит, как натянутая тетива или сильно закрученная пружина. Все здесь работает слаженно: от цветокоррекции и монтажа до сценария и актерских работ.

Насчет последнего на руку режиссеру и по совместительству одному из главных актеров играет тот факт, что его главная актриса и партнер по съемочной площадке – еще и его жена. И что зовут эту актрису Эмили Блант. Дополняют актерскую химию мамы и папы их экранные дети: замечательная Миллисент Симмондс – действительно глухая 14-летняя актриса с необычной для Голливуда внешностью и Ноа Джуп – милый мальчик из Субурбикона Джорджа Клуни.

Тихое место (2018) © Paramount Pictures

Тихое место – вердикт НВ

8/10

Тихое место – ни в коем случае не откровение. Но радостно, что у хорошего человека получился хороший фильм. Тем более, что это хороший фильм ужасов. Здесь есть крепкая семейная драма как основа сюжета и оригинальное решение с монстрами как его двигатель.

Джон Красински долго искал свой жанр. Возможно он его, наконец, нашел или если нет, то, возможно, успех этого фильма поможет ему в дальнейших поисках. Зрителю же он точно подарит полтора напряженных часа в кинотеатре.

Тихое место

A Quiet Place

Фильм ужасов

2018 год

США

Режиссер – Джон Красински

В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Ноа Джуп, Марк Райлэнс, Милли Симмондс, Кейд Вудворд и другие.

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