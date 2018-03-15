Возвращение к мертвым. Рецензия на фильм Расхитительница гробниц: Лара Крофт

В украинский прокат выходит фильм “Расхитительница гробниц: Лара Крофт” – попытка перезапуска истории про знаменитую героиню одноименной компьютерной игры.

Последний фильм про Лару Крофт с Анджелиной Джоли вышел в далеком 2001 году. Срок более чем достаточный для голливудских продюсеров, чтобы задуматься о ремейке.

Денежные мотивы ясны, и здесь вопросов нет. Вопросы возникают на уровне реализации. К сожалению, новый фильм страдает всеми недугами экранизаций компьютерных игр. Но нет худа без добра: несмотря ни на что, эта часть лучше фильмов с Джоли.

Сюжет

Лондон. 2011 год. Лорд Ричард Крофт – отец пока еще маленькой Лары и миллиардер с наклонностями Индианы Джонса отправляется в очередное путешествие. Куда-то в воды моря Дьявола, что недалеко от Японии. Именно там по легенде похоронена императрица Химико. По этой же легенде она была могущественной темной волшебницей, одним мановением руки умерщвляющая своих врагов. Из своего путешествия Ричард не возвращается.

Лондон. 2018 год. Повзрослевшая Лара Крофт проигрывает в спарринге с более ловкой и сильной противницей. После она возвращается на работу разносчицы китайской еды. Странная ситуация, учитывая, что Лара – наследница состояния своего отца. Ответ на вопрос мы узнаем довольно быстро: дочь не хочет признавать своего отца мертвым, подписывать соответствующие бумаги и вступать в права наследования.

Однако, поддавшись на уговоры заместителя и близкой подруги Ричарда некой Софи, Лара приходит в главный офис империи Крофт. Бумаги она все равно не подпишет, но получит первую головоломку, переданную ей 7 лет назад отцом. Пройдя по цепочке загадок и отгадок, Лара оказывается на том самом таинственном острове посреди моря Дьявола. Здесь же развернется борьба за наследие императрицы Химико и будущее нашей планеты.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

Сценарий и драматургия

Самое главное, что нужно сказать насчет фильма Расхитительница гробниц: Лара Крофт, это то, что он честен перед зрителем. Здесь ровно столько глупости, экшна и гробниц, сколько нужно. Вернее, сколько ожидаешь от экранизации компьютерной игры под названием Tomb Raider.

Потому что с одной стороны фильм, конечно, дурацкий, но с другой – в основе сюжета игра для PlayStation. Что здесь требовать? Так что логичнее было бы назвать сценарий картины предельно простым и функциональным. Лара Крофт проходит определенное количество заданий и постепенно подходит к финальной битве со злом. Путь этот украшен простым и действенным юмором. На нем встречаются забавные персонажи, сыгранные отличными актерами.

Но что самое интересное в случае с новой Ларой Крофт – это другой подход к образу главной героини. Крофт теперь не гиперсексуальная, обеспеченная всем необходимым инвентарем женская версия Индианы Джонса, а простая девушка. Любящая тайский бокс, но проигрывающая более сильным соперникам, потенциальная наследница гигантского состояния, при этом работающая вело-курьером. Чтобы отправиться на поиски отца и наскрести денег на поездку в Гонконг, она продает последний подарок Ричарда – древний амулет, семейную реликвию.

Вслед за Ларой Крофт чуть более реалистичным становится и сам фильм. Понятно, что при этом он все еще полон идиотских допущений, но здесь опять стоит вспомнить, что перед нами компьютерная игра, перенесенная на экраны кинотеатров.

Картинка и актеры

Режиссером фильма стал норвежец Роар Утхауг, известный по локальному хиту про цунами и фьорд Волна. Успех этого фильма, видимо, и послужил для Роара счастливым билетом в Голливуд. Тем не менее, какого-то особого, отличительного подхода здесь не видно.

Более того, замени продюсеры Утхауга каким-нибудь Мигелем Сапочником или Дэвидом Туи, результат был бы гораздо интереснее. А так в лишенной индивидуальности картинке глазу удается зацепиться только за актеров.

В первую очередь это Алисия Викандер. Актриса в силу своего таланта и неброской внешности отлично передала смену парадигмы, от нереалистичного персонажа к более естественному. Пока неизвестно, будут ли у фильма продолжения (намеки есть, но все зависит от сборов), но если Викандер будет играть Лару Крофт и дальше, то у всей этой затеи появится хоть какой-то смысл.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

Во вторую очередь радует Уолтон Гоггинс в роли главного злодея Фогеля. Частично психопат, частично скучающий по своей семье отец, Фогель одновременно нескладен, опасен и страшен. Плюс – радует взор Ник Фрост из Зомби по имени Шон и Типа крутых легавых в роли нелепого продавца в ломбарде.

Расхитительница гробниц: Лара Крофт – вердикт НВ

5/10

Принимая решение насчет того, идти на этот фильм или нет, зритель должен исходить из своего настроения и понимания, что его ждет. Фильм Расхитительница гробниц: Лара Крофт ни в коем случае не станет откровением. Это предельно простая, недалекая история с крайне удачным кастингом актрисы на главную роль. Плюс – в первой половине фильма забавно шутят, а во второй происходит неожиданный, и в целом тоже удачный, сюжетный поворот.

Расхитительница гробниц: Лара Крофт

Tomb Raider

Приключения, боевик

2018 год

США

Режиссер – Роар Утхауг

В главных ролях: Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Доминик Уэст, Дэниел Ву, Ник Фрост, Кристин Скотт Томас и другие.

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