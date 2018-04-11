Рэмпейдж и Неделя австрийского кино. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых приключенческий боевик с Дуэйном Джонсоном и хоррор о подростковой игре.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Рэмпейдж, Незнакомцы: Жестокие игры, Правда или действие и Неделя австрийского кино.

Приятного просмотра!

Рэмпейдж. Брэд Пейтон. С 12 апреля

Дуэйн “Cкала” Джонсон за свою карьеру сражался со многими монстрами, но впервые на его пути встали генномодифицированные жители зоопарка: горилла-альбинос, крокодил и волк. Горилла потом перейдет на сторону “Скалы”, а с остальными все-таки придется бороться. Усугубляется положение тем фактом, что в результате мутации крокодил и волк стали размером со среднее здание и приобрели парочку дополнительных навыков.

Фильм Рэмпейдж – чистое развлечение для поклонников Джонсона и гигантских монстров, разрушающих города. Режиссер Пейтон снял ленту Разлом Сан-Андреас примерно о том же, только без зоопарка. Что хорошо: режиссер в теме. Кроме Джонсона, в его новом фильме сыграли: Наоми Харрис, Малин Акерман, Джо Манганьеллои другие.

Незнакомцы: Жестокие игры. Йоханнес Робертс. С 12 апреля

Продолжение популярного и отличного хоррора 2008 года. Тогда троица загадочных убийц охотилась за парочкой влюбленных в загородном доме, сейчас – охота происходит в основном на улице. А точнее в трейлер-парке, куда приезжают родители (Майк и Синди) с детьми (Кинси и Люк) с целью навестить тетю с дядей. Приезжают они поздно вечером и находят своих родственников убитыми. Теперь главное – самим вырваться из трейлер-парка живыми. Получится не у всех.

Сценарий фильма написали авторы первой части (Брайан Бертино и Бен Кетай), режиссером стал Йоханнес Робертс (Синяя бездна). В главных ролях в фильме сыграли: Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Мартин Хендерсон и другие.

Правда или действие. Джефф Уодлоу. С 12 апреля

Еще один хоррор в прокате. Сценарий фильма основан на популярной игре Правда или действие – когда игрокам предоставляется выбор: ответить правдиво на какой-то вопрос или сделать что-то, заказанное другим игроком. В фильме же тем, кто скажет неправду или не выполнит действие, грозит смерть. Игра популярна среди подростков, поэтому события картины развиваются в колледже.

Продюсером фильма стал Джейсон Блум, ответственный за популярные хорроры последних лет: Прочь, Сплит и Счастливый день смерти. В главных ролях: Люси Хейл, Тайлер Пози, Сэм Лернер и другие.

Неделя австрийского кино - 2018. С 12 апреля

Фестиваль достижений австрийского кино за прошедший год проходит в Украине уже в седьмой раз. Зрителей ждут: сборник короткометражек с фестиваля Ars Electronica-2017, фильм про слепую пианистку и доктора Месмера, который пытается вернуть ей зрение - Мадемуазель Паради, комедия на тему мигрантов Мигранты и душераздирающая драма про двух влюбленных, чья жизнь пошла под откос после автомобильной аварии и про их родителей, чью жизнь тоже нельзя назвать радужной.

Итого, на повестке дня историческая фантазия, комедия, трагедия и сборник короткого метра. Фестиваль продлится до 15 апреля в столичном кинотеатре Киев. В Одессе, Харькове и Днепре Неделя австрийского кино пройдет чуть позже.

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