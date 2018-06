Реклама Diesel, которую сняли в Киеве, получила три Каннских льва

Снятый в Киеве рекламный ролик итальянского бренда Diesel получил сразу три Каннских льва – самые престижные награды фестиваля рекламы.

Все работы, получившие награды фестиваля, опубликованы на сайте Adforum.

Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях: режиссура (Бронзовый лев), продакшн-дизайн (Бронзовый лев) и операторская работа (Серебряный лев).

За продакшн отвечала украинская компания, а режиссером выступил Франсуа Руселле, который ранее работал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones. Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф Non, Je ne regrette Rien, а главными локациями — Подольско-Воскресенский мост и Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Как известно, фестиваль Каннские львы — самый престижный в мире рекламы. В этом году он проводился на Лазурном побережье с 18 по 22 июня.