Рейтинг просмотра церемонии Оскар-2018 оказался худшим в истории

Издание Hollywood Reporter сообщает, что рейтинг просмотров вручения премии Оскар в 2018 году оказался худшим за все время трансляций.

Согласно данным журналистов, в 2018 году церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

В то же время, церемония была самой длительной за 11 лет и продлилась 3 часа и 50 минут.

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