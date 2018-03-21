Равные равенства. Чем интересен фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA-2018

В этом году кинофестиваль Docudays UA будет проходить в Киеве с 23 по 30 марта. Зрители смогут посмотреть 62 фильма из 36 стран мира, 11 из заявленных картин – украинские.

Кинопоказы, лекции и презентации XV Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA состоятся на трех разных локациях: в кинотеатрах Жовтень (ул. Константиновская, 26), Украина (ул. Архитектора Городецкого, 5) и в креативном пространстве IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8).

Тема нынешнего Docudays UA звучит как "Равные равенства", а значит зрителям будут представлены фильмы и лекции о вызовах, связанных с вопросами социального, гендерного, политического и другого равенства. Фестиваль даст возможность подискутировать о распространенных в обществе стереотипах и проблемах людей, которые чаще всего сталкиваются с неравенством и подвергаются дискриминации.

В преддверии фестиваля редакция НВ STYLE предлагает ознакомиться с самыми интересными фильмами и событиями на Docudays UA-2018. Полную программу и расписание фестиваля можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Что посмотреть на Docudays UA-2018

Женщина в плену, Бернадетт Туза-Риттер

Где и когда: 23 марта в 20:00 и 24 марта в 11:15 в кинотеатре Жовтень

Фильм-открытие фестиваля Docudays UA Женщина в плену - это картина венгерского независимого кинорежиссера и режиссера монтажа Бернадетт Туза-Риттер о Мариш – 52-летней женщине, которая служит одной семье уже десятки лет, работая по 20 часов в день без оплаты. У нее отобрали документы и запретили выходить из дома без разрешения. С ней обращаются как с животным: кормят объедками и не предоставляют кровати для сна. Мариш проводит дни со страхом в сердце, но мечтает о том, чтобы вернуть себе свою жизнь.

Кадр из фильма Женщина в плену

Я – другой ты, Нанфу Вонг

Где и когда: 24 марта в 15:45 в кинотеатре Жовтень

Когда китайский режиссер Нанфу Вонг впервые приехала в Америку, Флорида показалась ей экзотическим рубежом, где полно тематических парков, доисторических болотных созданий и загорелого коренного населения. С широко раскрытыми от удивления глазами она путешествовала из одного города в другой, и в этих путешествиях встретила Дилана – харизматичного молодого бродягу, который покинул комфортный дом и любящую семью ради жизни на улицах. Восхищенная его выбором и отвержением общественных правил, Нанфу отправляется за Диланом со своей камерой в путешествие, которое длится целые годы. В этом путешествии она пересекает всю Америку и исследует смысл свободы. Но углубляясь в мир Дилана, Нанфу открывает для себя нечто, что ставит под сомнение все ее мировоззрение.

Кадр из фильма Я – другой ты

Фотовыставка В поисках Ленина

Где и когда: с 17 марта по 1 апреля в галерее Triptych: Global Arts Workshop

В рамках фестиваля Docudays UA в Киеве открылась фотовыставка, посвященная сносу памятников Ленину. Украинский ленинопад – наиболее сенсационная из символических чисток в современном мире, хотя и не единственная. Швейцарский фотожурналист Нильс Акерманн и его французский коллега Себастьен Гобер много путешествовали по Украине сразу после Революции Достоинства в поисках обломков советского прошлого.

Резонансный фотопроект В поисках Ленина показывает страну во время кризиса, отображает войну Украины со своим прошлым, со своей соседкой Россией и со своей идентичностью. Эта серия демонстрирует разные судьбы статуй в разных уголках страны и имеет большой успех в мировых СМИ. Она легла в основу одноименной книги, изданной в Великобритании и Швейцарии, и была выставлена ​​в галереях Франции, Швейцарии, Великобритании, Турции, Ливана.

© Нильс Акерманн

Жемчужина Африки, Джонни фон Валлстрем

Где и когда: 24 марта в 21:15 в кинотеатре Жовтень

Картина показывает интимную борьбу за право на любовь. Это история трансгендерной девушки-угандийки, которая вынуждена покинуть свою страну – эмоциональное путешествие любви, ненависти и трансгендерности в одном из самых трансфобных мест мира.

Кадр из фильма Жемчужина Африки

Живая библиотека

Где и когда: с 24 по 30 марта, ежедневно с 14:00 до 19:00 на втором этаже кинотеатра Жовтень

Живая библиотека – это проект, затрагивающий сердце и разум и меняющий мировосприятие. Если в обычной библиотеке выбирают и читают книги на интересующую тему, в «Живой библиотеке» можно выбрать человека-«книгу» с интересным жизненным опытом и задать ему различные вопросы.

Первая «Живая библиотека» появилась 13 лет назад в Дании, на музыкальном фестивале Roskilde. Ее концепцию разработала датская неправительственная молодежная организация Останови насилие (Stop the Violence). С тех пор эта идея распространилась по всему миру, была воплощена в жизнь в Украине и нескольких десятках стран.

«Книгами» становятся люди, в отношении которых в обществе существуют определенные предубеждения – обычно это представители этнических, религиозных меньшинств, ЛГБТ-сообществ, а также люди, живущие закрытыми группами (как, например, беженцы) или же те, кто является сторонниками непопулярных идей (например, веганы или анархисты).

В рамках такой Живой библиотеки вы сможете понять, насколько жизнь человека, который представляет ту или иную группу в обществе, отличается от наших стереотипов и предрассудков в отношении этой группы.

© Docudays UA 2018

Дельта, Александр Течинский

Где и когда: 24 марта в 21:15 в кинотеатре Украина

На перекрестке дикого Востока и цивилизованного Запада жители дельты Дуная зарабатывают на жизнь тяжелым трудом – кошением камыша зимой, но все как один мечтают о фантастическом улове – легендарной белуге, стоящей целое состояние. С мечтами вместо планов и водой вместо земли под ногами они радуются каждому мгновению своего бытия.

Режиссер Александр Течинский был знаком с жителями Вилково, о котором рассказывает фильм, задолго до начала съемок. Некоторое время он жил и работал там, косил камыш, ловил рыбу и рубил дрова. Это позволило режиссеру максимально приблизиться к героям и рассказать честную историю о жизни в дельте Дуная.

Кадр из фильма Дельта

Она и война, Мария Кондакова

Где и когда: 25 марта в 18:00 в кинотеатре Жовтень

Когда к ним домой пришла война, тысячи украинских женщин взяли на себя обязанность стать солдатами и рисковать своей жизнью ради мира и свободы в своей стране. Этот полнометражный документальный фильм наблюдает за тремя такими женщинами и за их жизнью, которой они никогда для себя не ожидали.

Кадр из фильма Она и война

Гвендолин, Рут Казерер

Где и когда: 25 марта в 19:00 в кинотеатре Украина

Гвендолин шестьдесят с лишним лет, она весит каких-то 52 кг и владеет тремя мировыми титулами по тяжелой атлетике. Героиня борется с раком слюнной железы, поэтому ей действительно стоило бы отступиться и отдохнуть, но Гвендолин даже не думает об этом. Она тренируется, чтобы снова стать чемпионкой мира. Заручившись поддержкой своего преданного тренера Пата, своего младшего на двадцать лет мужа Чарли родом из Кот-д'Ивуара и своего сына Йозефа, она начинает борьбу против физических и личных ограничений.

Кадр из фильма Гвендолин

Взрослые, Майте Альберди

Где и когда: 27 марта в 21:45 в кинотеатре Жовтень

Анита, Рита, Рикардо и Андрес уже 40 лет ходят в школу для детей с синдромом Дауна. После стольких лет им начинает надоедать эта безопасная, хорошо знакомая среда. Им уже больше 45 лет, и у некоторых из них возникает ощущение, что работа в школьной пекарне больше не является для них вызовом. Кроме того, они хотят свободы на более личном уровне. Анита и Андрес влюблены друг в друга, но до сих пор живут с родителями. Они мечтают о тихом месте, где они могли бы побыть вдвоем в одиночестве, хотят жениться и создать семью. К сожалению, общество, в котором они живут, не имеет средств, чтобы удовлетворить их желание большей независимости. Несмотря на то, что их учат, как стать «ответственными взрослыми», все четверо остаются зависимыми от других, что принимают за них решения. Это большое разочарование для них.

Кадр из фильма Взрослые

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