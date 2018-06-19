Украинские агентства получили Каннского льва за брендинг Евровидения-2017

Брендинг Евровидения-2017, который разработали украинские Banda.agency и Republique, получил бронзовую награду авторитетного международного фестиваля производителей рекламы - Каннских львов в категории Desing Lions.

Об этом рассказал основатель агентства Павел Вржещ в комментарии The Village Украины.

"Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет Евровидение у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда - это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив гораздо круче и смелее, чем мы все привыкли думать ", - рассказал Вржещ.

Проект разрабатывала команда агентства вместе с коллегами из дизайн-студии Republique.

Напомним, в основу символики Евровидения-2017, которое проводили в Киеве, было положено традиционное украинское ожерелье.

Eurovision brand video from banda on Vimeo.

Ранее айдентика Евровидения-2017 получила награду Red Dot Award - одной из самых авторитетных премий в мире промышленного и коммуникационного дизайна.