Путин – мазохист, он питается ненавистью всего мира к себе. Роман Балаян. Прямая речь

Недавно известный украинский режиссер Роман Балаян был гостем программы Политика и культура на Радио НВ, в которой ведущий Сергей Неретин говорит о культуре с политиками, а с деятелями культуры - о политике. Ниже мы публикуем избранные отрывки этого разговора.

Футбол - и политическая игра, и коррупционная. Несмотря на санкции, несмотря на все, что Европа и Америка говорят о России, тем не менее, России удалось добиться, чтобы Чемпионат [мира по футболу 2018 - ред.] состоялся. А все полагали, конечно, что этого не будет. Значит, политическая игра.

Я три года на 34-й странице [сценария, который пишу - ред.]. Там есть еще последующие 6 страниц или 7, которые я рассказываю устно. А поскольку я за эти годы не вижу претворения этого замысла, будет или нет, да я и не очень стараюсь, честно говоря. Поэтому лень записывать, я лучше рассказываю, чем записываю. Но я боюсь, что я завтра или в понедельник закончу. Я отстрелялся в плане кино. Это такой рикошет последний.

Миллион евро для большого блокбастера, который будет идти и все будут бегать на это - это мало. Большие деньги рождают большие мысли, чтобы вы знали, в данном случае.

В советское время было [когда в мою жизнь вмешивалась политика - ред.] по поводу двух фильмов, чтобы я что-то изменил. Я ничего не изменил и рассказываю об этом весело, в отличии от других. А сейчас мои четыре фильма запрещены к показу, потому что видите ли, там играет Табаков. Но последний раз Табаков снимался у меня в 1983 году, ребята! Меня это не очень взволновало, потому что фильмы-то старые и я не думаю, что их так крутят по телевидению. Я могу, конечно, потоптаться, походить и добиться, но меня, честно говоря, это унижает. Чтобы я сказал: ребята, вот как же так. Я уверяю вас, что у меня есть концы, я бы мог это остановить, но я никогда этого делать не буду. Любое государство и художник - это противоборствующие силы. Любая государственность, как говорил Пикассо, моя любимая его фраза, "Искусство - это ложь, помогающая нам понять правду".

Я жалею, что трачу какое-то время на то, что я смотрю парламент, что творится, новости изрыгаются все время. Мне это все не нравится, но я за этим слежу, потому что я ответственный гражданин, мне хочется понять. Но для меня, когда я слежу за парламентом, для меня это концерт. Мне жена говорит: "Что ты смотришь?" А я говорю: "Так это же концерт!" "Ты что, с ума сошел?" [спрашивает она - ред.] "Посмотри, какие артисты!" Класс!

Фото: facebook.com/profile.php

Человек, идущий в депутаты, сразу попадает под любопытствующее с моей стороны сомнение.

Я уже есть в Фейсбуке, всем уже надоел, потому что так любопытно - вот залез туда. И в интернете, да. А телевидение... мне важно несколько каналов смотреть, сравнить новости, чтобы вынести свое решение.

Может быть, Сенцов такое условие поставил, почти неосуществимое [14 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в РФ к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению, объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ - ред]. Это вызывает гордость и зависть за такого гражданина Украины. А пойдет ли навстречу режим и глава режима… Сейчас делают минутки про Сенцова, в том числе и я вчера говорил. Я сказал, что я не знал Сенцова и не был знаком с ним, не видел ни одной его ленты, я видел его только за решеткой. Но со многими делился, какое у него улыбчивое лицо, приятная улыбка, располагающая. А еще посмотрите внимательно, у него улыбчивые глаза. А вчера я сказал: это последний шанс для Путина, возможность оправдаться перед миром хоть в чем-то. Улыбчивое лицо и улыбчивые глаза Сенцова, да еще и находясь за решеткой - это редкость.

Путин - мазохист, он питается ненавистью всего мира к себе, это его питание, он этим живет.

Я думаю, что если Украина вступит в НАТО, может начаться мировая война. Путин давно против Украины, не только четыре с половиной года назад все это началось. Это давно готовилось. И именно он считает, что НАТО и т.д., и европейский путь - это беда России. С этим бороться очень трудно и вряд ли Украина одна сможет с этим бороться. А мир якобы борется за нас, но… Я вот смотрю, Путин и Макрон улыбаются друг другу, жмут друг другу руки, жены шушукаются… Это похоже на наших депутатов, которые проклинают друг друга с трибуны, а в коридорах власти хлопают друг друга по плечам. Ущербный народ, это недолюбленные люди. И тот человек, о котором мы сейчас говорили, недолюбленный человек.

Когда-то, конечно, это [война - ред.] закончится, прекратится. Я бы хотел, чтобы это было при моей жизни.

Российские граждане сейчас зашорены и надолго. В России беда пространственная, как говорил Чаадаев. От Калининграда до Владивостока, черт возьми. Поэтому она все время будет такой, я ее боюсь, она непредсказуема. Меняется правительство у них, а приходят все время… С таким же мышлением.

Нет, я не атеист. Я, может быть, больше верю в Бога, чем любой священник. Но я не верю священникам и не важно, какой церкви и т.д.

О стареющих актерах говорят: самое умное - это вовремя уйти со сцены. Весь мир знает Кличко, знаменитейший боксер. И сколько бы он ни был мэром, это знание о нем как о боксере поникнет и поникнет. Зачем такому человеку нужно было идти в мэрию? Я не понимаю.

Мне до сих пор нравится при всех его ошибках Ющенко. У него и ошибки, у него и достоинства, и недостатки были чисто украинскими.

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