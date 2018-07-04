Против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах

Полиция Великобритании начала расследование трех новых обвинений в сексуальных домагательствах со стороны американского актера Кевина Спейси.

Об этом передает TMZ.

Журналисты сообщают, что в апреле 2018 года в полицию Лондона обратился мужчина,обвинив Спейси в сексуальных домогательствах в Вестминстере в 1996 году.

Также, в феврале, еще два человека сообщили полиции о таких же действиях актера. Один из случаев произошел в 2008 году, а второй в 2013.

Адвокат актера отказался комментировать данную информацию.

Напомним, ранее актер признался в нетрадиционной ориентации в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах актера фильма Стартрек Энтони Рэппа. Позже коллеги по съемочной площадке сериала Карточный домик также заявили о домогательствах со стороны Спейси. В результате актера уволили.

В Лондоне полиция завела дело в отношении Кевина Спейси.