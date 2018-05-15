Протест против гендерного неравенства и фильмы о дискриминации женщин. Дневник Юлии Синькевич из Канн

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного Совета Украинской кинокадемии ведет свой дневник с Каннского кинофестиваля специально для НВ. Style.

День за днем Каннский кинофестиваль подтверждает свое внимание к самым актуальным и острым мировым темам и трендам. Главным событием этих дней на фестивале стала акция, которую устроили на красной дорожке 82 представительницы киноиндустрии - молчаливый протест против харассмента и гендерного неравенства в киномире. Участницы акции, среди которых были Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Сальма Хайек, Леа Сейду и многие другие звезды, прошли по ступенькам Дворца фестивалей, взявшись за руки - таким образом они протестовали против дискриминации по половому признаку и харассменту в киноиндустрии.

82 - именно такое количество фильмов, снятых женщинами, попало в основной конкурс за всю историю кинофестиваля. Это при более чем 1600 лент режиссеров-мужчин! А главную награду Канн - Золотую пальмовую ветвь - женщина-режиссер выигрывала всего лишь один раз.

Протест-82. Фото: @EPA

Акция проходила перед премьерой фильма Дочери солнца (Les Filles du soleil) режиссера Евы Юссон. С картиной о реально существующем женском курдском батальоне, французский режиссер дебютировала в Каннах. Одну из главных ролей в фильме - журналистку, которая присоединяется к женскому батальону - сыграла Эмманюэль Берко, обладательница приза Каннского кинофестиваля 2015 за лучшую женскую роль. Критики уже окрестили Дочерей солнца фильмом, "показывающим всю самоотверженность женщины" и пророчат ему громкий международный успех. Что ж, посмотрим.

Премьера фильма Дочери солнца Фото:@EPA

Еще один фильм, в котором глубоко раскрывается гендерная тема - Три лица Джафара Панахи. Начинается он с того, что известная иранская актриса получает видео, в котором некая девочка якобы совершает самоубийство. Чтобы разобраться в этой истории, актриса едет в горную деревню с абсолютно дикими патриархальными нравами. Сопровождает ее, кстати, сам режиссер фильма Джафар Панахи. В картине показано, как нелегко приходится иранским женщинам, выбравшим, в частности, актерскую профессию.

Кстати, Три лица стали еще одним фильмом на Каннском фестивале, который был представлен без режиссера. Джафар Панахи - один из самых известных представителей "новой волны" иранского кинематографа. В 2010 году его арестовали и осудили за антиправительственную деятельность. Ему было запрещено снимать фильмы в течение 20 лет! Несмотря на это, Панахи все же продолжает работать, снимать, представлять фильмы на международных фестивалях и даже становился обладателем Серебряного и Золотого медведей Берлинале в 2013 и 2015 годах.

Премьера фильма Три лица Фото:@EPA

Традиционно большой интерес вызывают фильмы программы "Особый взгляд" - второй по значимости после основной конкурсной. К примеру, Girl режиссера Лукаса Донта - история 15-летнего трансгендера, который мечтает стать балериной. Фильм, основанный на реальной истории, уже вызвал положительные отзывы критики - многие отмечают, что у него явно есть хороший потенциал для завоевания международной аудитории.

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