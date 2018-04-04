Признание мастера. Мартин Скорсезе получит специальную награду в Каннах

Американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, оскароносный Мартин Скорсезе (Банды Нью-Йорка, Отступники, Молчание) получит особую награду на 71-м Каннском международном кинофестивале.
Награду Золотой наставник вручит Скорсезе Французская гильдия режиссеров 9 мая, во время церемонии открытия фестиваля в Каннах.
Комментируя предстоящее награждение, Французская гильдия заявила, что "гордится тем, что поздравит невероятного и вдохновляющего кинематографиста".
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Специальная награда Золотой наставник была учреждена в 2002 году. В прошлые годы ее лауреатами становились Вернер Херцог, Джам Джармуш, Клинт Иствуд.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. В этом году жюри фестиваля возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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