Презентован официальный постер фильма Дикое Поле по мотивам Ворошиловграда Сергея Жадана

Презентован официальный постер фильма Дикое Поле режиссера Ярослава Лодыгина, снятого по мотивам романа Ворошиловград Сергея Жадана.

С релиза постера начинается промокампания ленты. В начале июля состоится премьера первого официального трейлера кртины. В украинский прокат Дикое Поле выйдет 8 ноября.

По сюжету главный герой Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. А вместе с ней - друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

Генеральным медиапартнером Дикого Поля, который создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выступает телеканал Украина. Официальный партнер фильма - компания Киевстар. Информационный партнер - Новое Время.

Проект Дикое Поле стал победителем девятого конкурсного отбора кинопроектов Госкино, получив поддержку в размере 15,49 млн гривен. Основные съемки фильма состоялись летом 2017 года в Старобельске (Луганская область), часть сцен была снята в Киеве.

В 2014 году книга Сергея Жадана Ворошиловград стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

Читайте также: Стала известна дата выхода фильма Дикое Поле по роману Сергея Жадана

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook