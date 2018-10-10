Претендент на Оскар. Вышел украинский трейлер драмы Холодная война

Представлен официальный украинский трейлер мелодрамы Холодная война лауреата премии Оскар, польского режиссера Павла Павликовского. Фильм выходит в украинский прокат 8 ноября.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, где он получил награду за лучшую режиссуру.

В этом году польский оскаровский комитет выбрал мелодраму Холодная война в качестве национального претендента на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

Фильм показывает историю любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и характеров, которые смертельно несовместимы и все же обречены быть вместе. События происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже - невозможны чувства в невозможные времена.

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