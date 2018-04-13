Представлен новый трейлер фильма Восемь подруг Оушена

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выложила на своем YouTube-канале официальный трейлер картины "Восемь подруг Оушена". За первые сутки ролик набрал более двух миллионов просмотров.

Мировая премьера криминальной приключенческой картины Восемь подруг Оушена запланирована на 8 июня 2018 года. Лента является спин-оффом фильма Одиннадцать друзей Оушена. Но главным героем здесь выступает не Дэнни Оушен, а его сестра – Дэбби Оушен (Сандра Буллок).

В последнем трейлере фильма Дэбби Оушен, которая недавно вышла из тюрьмы, и компания ее опасных подружек – Лу (Кейт Бланшетт), Найн Болл (Рианна), Амита (Минди Колинг), Констанция (Аквафина), Роза (Хелена Бонэм Картер), Дафна Клигер (Энн Хэтуей) и Тэмми (Сара Полсон) – планируют "идеальное преступление", которое Дэбби придумала, поки сидела за решеткой.

Во время бала Института костюма MET Gala в Нью-Йорке подруги собираются украсть колье Cartier стоимостью в 150 миллионов долларов. Удастся ли девушкам эта затея, зрители узнают уже в июне.

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