Последний украинский корабль в Крыму. Опубликован трейлер военной драмы Черкассы

27 марта Госкино Украины презентовало трейлер военной драмы Черкассы, создаваемого на основе реальных событий.

В 2014 году тральщик Черкассы был единственным из тринадцати кораблей, которому во время аннексии Крыма удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав. В течение трех недель экипаж судна держал оборону, сопротивлялся, отражая атаки войск России.

Режиссером ленты является Тимур Ященко.

Консультантом фильма стал реальный командир тральщика Черкассы, почетный гражданин города Черкассы, Юрий Федаш, а в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014 года.

"В Украине фильм Черкассы будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать: "Сдали Крым", "Там никто ничего не делал". Чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, "зеленые человечки" захватывали воинские части. Об этих моментах российская пропаганда не упоминает, но так было на самом деле. Я убежден, что благодаря ВМС мы сейчас Украина. Если бы мы тогда начали стрелять, то неизвестно, где была бы государственная граница Украины. Тогда по всей длине нашей границы стояло стотысячное войско россиян", - говорит Юрий Федаш.

Съемки фильма проходили при поддержке Госкино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе в Черниговской области.

На данный момент фильм снят и смонтирован, сейчас команда работает над постпродакшеном и сведением звука. Среди тех, кто создает саундтрек к ленте Черкассы - Катя Chilly и Антон Байбаков.

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