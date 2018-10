Пощекотать нервы. 24 лучших фильма ужасов всех времен

В этих фильмах собраны все возможные человеческие страхи

Добротный фильм ужасов снять довольно сложно. Трудно соблюсти баланс между напугать, но при этом не травмировать смотрящего, и завладеть вниманием, но не вызвать чувство обеспокоенности. Фильмы, собранные в обзоре elle.com, сняты по верной формуле. И так, 24 фильма ужасов всех времен. Есть ли среди них ваш любимый?

24

Приют (The Orphanage), 2007

Дети-призраки гарантированно заставят вас съежиться. Лаура выросла в сиротском приюте. Спустя годы она возвращается в дом своего детства с мужем и сыном, чтобы показать место, где прошли ее детские годы. Сын Саймон заводит там себе воображаемых друзей и исчезает. В помощники режиссер фильма Хуан Антонио Байон приглашает Гильерно дель Торро, автора фильма Лабиринт Фавна, а уж он знает, как снимать фильмы ужасов.

23

Ночь демонов (Night of the Demons), 1988

В список обязательно должен был попасть фильм категории В, и эта честь досталась фильму режиссера Кевина Тенни, первой части серии фильмов Ночь демонов с Амелией Кинкейд и звездой фильмов ужасов Линни Куигли. Группа подростков отмечает Хэллоуин в мрачном старом заброшенном доме, полном демонов.

22

Кэрри (Carrie), 1976

Иногда стоит бояться вовсе не монстров или людей в масках. Тихую и доверчивую девочку Керри, одаренную телекинетическими способностями, настолько сильно дразнят в школе, что добрый от природы ребенок, становится замкнутым, мрачным и злым. Фильм снят Брайаном де Пальмой по одноименному роману Стивена Кинга. Блестящая игра Сиси Спейсек и Пайпера Лори принесли им не только номинацию на премию Оскар, но и 22 место в этом списка. А сцена событий на выпускном бале стала одной из самых запоминающихся в истории кино.

21

Птицы (The Birds), 1963

Задолго до того как Челюсти напугали людей, Альфред Хичкок привил орнитофобию (страх перед птицами) даже тем, кто ею не страдал. Не правда ли, вы чувствуете себя неуютно, когда стая голубей бросается к вам в надежде, что вы бросите им краюшку хлеба, и когда чайки слушком близко подходят к вам на пляже.

20

Прочь (Get Out), 2017

Комик Джордан Пил переквалифицировался в режиссера и снял дебютную ленту, которая не только получила Оскар за лучший оригинальный сценарий (его написал сам Пил) и три номинации, но и сразу же попала в разряд классики ужасов. Никогда еще процесс чаепития не была таким нервным, а сам фильм напомнил зрителям о зле, которое несет в себе рассизм.

19

Спуск (The Descent), 2005

Если вы подвержены клаустрофобии, то вам, возможно, стоит держаться подальше от этого фильма. Британская картина Нила Маршалла рассказывает о группе женщин, занимающихся экстремальными видами спорта, теряется в лабиринтах пещеры и встречает в ней человекоподобных существ, называющих пещеру своим домом. Фильм пугает зрителя сразу на нескольких уровнях – психологическом (девушки потерялись в пещере) и боязнью встречи с монстрами.

18

Оно (It Follows), 2014

Фатальное проклятие передается от человека к человеку через секс – не самая интересная идея для фильма ужасов, и он бы не попал в этот обзор, если бы не установил новую качественную планку для инди хорроров.

17

Кожа, в которой я живу (The Skin I Live In), 2011

Возможно, это не привычный фильм ужасов, но и Педро Альмадовар, согласитесь, не обычный режиссер. Роль главного героя пластического хирурга психопата играет испанец Антонио Бандерас, который не снимался в фильмах Альмадовара более 20 лет. Сюжет фильма вплоть до самой премьеры держали в строжайшем секрете, чтобы не испортить «вкус», но для наметанного глаза даже из трейлера понятно, что фильм будет блестящим.



16

Челюсти (Jaws), 1975

Если вы сняли настолько страшный фильм, который заставил людей в реальной жизни вести себя не так как до его просмотра, значит вы нащупали правильную формулу. В 1975 году режиссер Стивен Спилберг заставил людей избегать отдыха на пляжах. А некоторых напугал настолько, что они долго боялись и продолжают бояться заходить в море.

15

Психо (Psycho), 1960

О, эта сцена в душе! О, этот неожиданный поворот в конце! Это один из самых знаменитых фильмов Альфреда Хичкока, получивший четыре номинации на Оскар, но почему-то номинация не удостоился актер Энтони Перкинс, исполнивший главную роль. Как так?

14

Поезд в Пусан (Train to Busan), 2016

Змеи в самолете ничто в сравнении с зомби в поезде. Это южнокорейский фильм об отце, пытающемся доставить свою дочь в безопасное место посреди наступившего повсеместно зомби-апокалипсиса, сначала заставит ваше сердце учащенно биться, а потом плакать. Не многие фильмы ужасов способны на такое.

13

Сусприя (Suspiria), 1977

Фильм рассказывает о американской балерине, которая поступила учиться в знаменитую балетную школу в Германии. Она сразу же почувствовала, что в воздухе витает что-то необычное, зловещее. Фильм стал культовым благодаря жуткой истории, давящей музыке, резкой цветовой палитре и необычной технике съемки. Это страшно. Это искусно. Это же Дарио Ардженто!

12

Оно (It), 2017

Это не просто ремейк для широкого экрана, а полноценный фильм, оказавшийся лучше оригинального мини-сериала, но и один из лучших фильмов ужасов, когда-либо снятых. Клоун Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгорда заставил новое поколение бояться клоунов. А юные актеры, сыгравшие членов Клуба неудачников, придают фильму какой-то трогательности и сердечности, что позволяет ему все-таки не быть самым страшным фильмом среди самых страшных.

11

Ведьма (The Witch), 2015

Режиссер Роберт Эггерс возводит фильм ужасов в ранг произведения искусства. 1630-е годы – словно ожег, а ползущее чувство страха, ставшее частью вас на протяжении всего просмотра, делает фильм совершенным. Вы посмотрите фильм вплоть до самых последних титров, пока будете приходить в себя.

10

Ночь живых мертвецов (Night of the Living Dead), 1968

«Они придут за тобой, Барбара!» Уже одной только этой фразы достаточно, чтобы у вас побежали мурашки по спине. Ночь живых мертвецов Джорджа Ромеро положила начало целой череды фильмах о зомби. Политическое заявления, которым завершается фильм, также, к сожалению, все еще актуально в нашем мире.

9

Хижина в лесу (The Cabin in the Woods), 2011

Также, как и Крик полностью изменил слешшеры, так и Хижина в лесу изменила отношение к охотничьим домикам, сокрытым в чащах. Фильм настолько же смешной, насколько и страшный, что может немного скрасить просмотр людям, которые не очень-то и любят фильмы ужасов. Мы еще не уговорили вас посмотреть этот фильма? А как на счет Криса Хемсворта в главной роли? Да, в конце в эпизодической роли появится одна звезда, но имя ее мы вам не раскроем.

8



Хэллоуин (Halloween), 1978





7

Есть причина, по которой Джейми Ли Кертис возвращается в город Хэддонфилд в 2018 году (речь идет о сиквеле Хэллоуин, снятом через 40 лет после выхода оригинального Хэллоуин 1978 года). Причина кроется в Майкле Майерсе. Спустя десятилетия, тихий убийца Джона Карпентера все еще внушает людям страх. А музыка из этого фильма будет преследовать вас даже во сне.

Кошмар на улице вязов (A Nightmare on Elm Street), 1984

Никто не сравниться с Фредди Крюгером. История знает много героев фильмов ужасов (Кожанное лицо, Джейсон Вурхиз, Майкл Майерз), но все они не чета Фредди… Вероятно потому что они не говорят.

6

Экзорцист (The Exorcist), 1973





5

Когда приходит время вручать Оскары, они, почему-то обходят жанр ужасов стороной. Но не в данном случае. Он собрал 8 наград в 10 номинация. Награды получили Элен Берстин, Линда Блэр, Джейсон Миллер. Ну как, теперь посмотрите этот фильм?

Реинкарнация (Hereditary), 2018





4

2018 – урожайный для фильмов ужасов год. Требуются доказательства? Посмотрите Реинкарнацию. Ролью в этом фильме Тони Коллетт застолбила за собой звание королевы криков. В фильме так много безумных поворотов, под словом безумные мы подразумеваем действительно безумные. В общем смотрите.

Ребенок Розмари (Rosemary's Baby), 1968





3

Кому тогда доверять, если не доверять человеку, с которым делите одну постель. Экранизация Романа Поланский одноименного романа Айри Левина заставит вас нервничать от начала и до конца. Беременность – это счастливое время, но не в данном случае.

Полтергейст (Poltergeist), 1982





2

Фильм Тоба Хупера, события которого происходят в уютно доме, где семья смотрит фильмы для всей семьи, напугал зрителей до мокрых штанов. Нет крика, более леденящего душу, чем крик «Кэролл Энн!», уговаривающий героиню Хезер О’Рурк вернуться из мира мертвых в мир живых. А еще там замешаны клоуны.

Крик (Scream), 1996

1

Фильм Уэса Крэйвена положил начало целой серии фильмов ужасов о Сидни Прескотте, за что мы ему должны быть благодарны. А еще мы будем ему вечно благодарны за идею для костюма на Хэллоуни, не так ли?

Сияние (The Shining), 1980

Стэнли Кубрик, Стивен Кинг и Джек Николсон – просто команда мечты! В 1980 году они сняли 2,5-часовой фильм, в котором количество ужасающих сцен просто зашкаливает. Учитывая все вышесказанное, не останавливайтесь никогда в гостиничном номере с номером 237. Так спокойнее.

