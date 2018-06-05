Портрет измученного провидца. Опубликован официальный трейлер документального фильма о дизайнере Александре Маккуине

Фильм будет состоять из архивных фото и интервью

За несколько дней до премьеры опубликован официальный трейлер документального фильма о британском дизайнере Александре Маккуине – McQueen.

Документальный байопик режиссеров Айана Бонхота и Питера Еттедги выйдет в американский прокат 8 июня этого года.

Кадр из фильма. Фото: @mcqueenfilm / Instagram

"Личный взгляд на необыкновенную жизнь, карьеру и мастерство Александра Маккуина. Благодаря эксклюзивным интервью с его ближайшими друзьями и семьей, восстановленными архивами, изысканными визуальными эффектами и музыкой, McQueen - это настоящий праздник и захватывающий портрет вдохновленного, но измученного провидца", - говорят создатели о своей картине.

Кадр из фильма. Фото: @mcqueenfilm / Instagram

Фильм будет состоять из архивных фото и интервью, съемки эскизов, кадров с показов и из-за кулис шоу.

Дизайнер Александр Маккуин четыре раза признавался лучшим британским модельером года. Командор ордена Британской империи. Маккуин был найден мертвым в собственной квартире 11 февраля 2010 года. Он повесился в гардеробной своего дома, не оправившись после смерти матери за неделю до этого.

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