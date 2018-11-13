Появился трейлер нового фильма про Покемонов

Компания Warner Bros опубликовала трейлер первого игрового фильма про вселенную Покемонов.
Фильм будет называтся Покемон. Детектив Пикачу.
Сюжет фильма расскажет о расследовании таинственного исчезновения человека, которое будут совместно вести люди и покемоны.
Премьера фильма ожидается весной 2019 года.
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