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Сумасшедший социопат. Появились первые фото Хоакина Феникса со съемок фильма о Джокере

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Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена

Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена

Режиссер фильма о суперзлодее Джокере Тодд Филлипс опубликовал первое фото исполнителя главной роли, актера Хоакина Феникса.

В картине, которая пока не имеет официального названия, Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена и покажет его историю еще до того, как он станет злодеем.

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его «Артур», очевидно, намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним.

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Arthur.

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

Фильм будет «исследованием человека, которого игнорирует общество, которое станет не только смелым изучением черт характера, но и широким поучительным рассказом».

Также в Сети появилось видео со съемок картины.

По слухам, к фильму должен присоединиться Роберт Де Ниро, который сыграет ведущего ток-шоу, который сильно повлиял на безумие персонажа Феникса и его становление как Клоун-Принца преступного мира.

При этом компания Warner Bros. отметила, что эта картина не помешает съемкам фильма о Джокере, в котором главного героя сыграет исполнитель роли злодея в фильме Отряд самоубийц Джаред Лето.

Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.

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