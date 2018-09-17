Сумасшедший социопат. Появились первые фото Хоакина Феникса со съемок фильма о Джокере

Режиссер фильма о суперзлодее Джокере Тодд Филлипс опубликовал первое фото исполнителя главной роли, актера Хоакина Феникса.
В картине, которая пока не имеет официального названия, Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена и покажет его историю еще до того, как он станет злодеем.
Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его «Артур», очевидно, намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним.
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Фильм будет «исследованием человека, которого игнорирует общество, которое станет не только смелым изучением черт характера, но и широким поучительным рассказом».
Также в Сети появилось видео со съемок картины.
A new set video from Todd Philips’ ‘JOKER’ starring Joaquin Phoenix has been officially released. (Source: @DailyMail) pic.twitter.com/l6sx7ZvHof— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 16 сентября 2018 г.
По слухам, к фильму должен присоединиться Роберт Де Ниро, который сыграет ведущего ток-шоу, который сильно повлиял на безумие персонажа Феникса и его становление как Клоун-Принца преступного мира.
При этом компания Warner Bros. отметила, что эта картина не помешает съемкам фильма о Джокере, в котором главного героя сыграет исполнитель роли злодея в фильме Отряд самоубийц Джаред Лето.
Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.
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