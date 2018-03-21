Почему в украинском кино герои говорят на русском языке. Ярослав Лодыгин – о фильме Дикое поле по роману Сергея Жадана

Дикое поле – фильм, снятый Ярославом Лодыгиным по роману Сергея Жадана Ворошиловград. Сейчас картина на финальной стадии постпродакшна. Премьера запланирована на осень.

После выхода трейлера Дикое поле, в сети возник конфликт по поводу языка фильма. Поскольку роман написан на украинском языке, а в фильме звучит русская и смешанная речь, общественность возмутилась и раскритиковала картину еще на стадии запуска. Ярослав Лодыгин на днях побывал в эфире Радио НВ и прокомментировал ситуацию.







Сценарий Дикого поля написан по роману Сергея Жадана Ворошиловград. Жадан – соавтор сценария и во время написания мы постоянно говорили о языке. Роман полностью написан на украинском. Но когда ты пишешь литературное произведение, у тебя есть возможность авторского голоса, где ты передаешь все через призму автора, который описывает события и текст может быть на каком угодно языке. Например, в своем последнем романе Интернат, Жадан уже конкретно представляет нам каждого персонажа, как только тот начинает что-то говорить, описывая, какой именно язык у этого героя. Потому что в "Интернате", действие происходит в 2015 году, момент Дебальцевского котла и вопрос языка уже был принципиальным, потому что то, на каком языке говорит герой – было абсолютно точным маркером того, кто есть кто в этой истории Донбасса.

Действие нашего фильма развивается в 2010 году – это такой Вавилон, где герои разговаривают как на русском и украинском, так и миксом этих языков. Например, у нас есть такой персонаж, Николаич. Его играет замечательный актер Игорь Портянко, он представитель местных мафиози, которые отжимают заправку, основной объект конфликта в этой истории, которую защищают главные герои. И этот, так называемый мафиози, когда слышит, что главный герой Герман говорит на украинском языке, пытается перейти с ним на украинский. Не смотря на то, что у него это очень плохо получается, он все равно продолжает это делать. Но в моменты, когда Герман немножко упирается и не ведется на его прессинг, он переключается на русский язык и затем снова в моменты, когда ему кажется, что все хорошо, он снова пытается быть вежливым, разговаривая на украинском. Язык для меня, в этой картине – художественный инструмент и мне было бы жаль потерять его.

Украина – двуязычная страна. И когда мы с Сергеем писали сценарий, мы понимали, что передать характер героя, в литературе – возможно, но когда ты видишь этого человека, именно этого человека на экране, то немножечко что-то ломается. Ты пытаешься создать вместе с актером такой образ, в который поверят зрители и актеры тоже. И вот здесь речь добавляет точности, точности высказывания. У нас на русским, кстати, говорят не только отрицательные персонажи как могло быть, но и хорошие.

Я думаю, что людям понравится, как звучит речь в этом фильме. И украинская, и другая, на которой говорят герои.

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