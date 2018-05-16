Почему с картины фон Триера ушли зрители и кому достанется Золотая пальмовая ветвь. Дневник Юлии Синькевич из Канн

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного Совета Украинской кинокадемии ведет свой дневник с Каннского кинофестиваля специально для НВ. Style.

С первых дней Каннского кинофестиваля в его рамках начал работу Украинский павильон. Именно здесь в течение фестиваля все желающие могут узнавать информацию о наших участниках и достижениях украинского кинорынка. И именно здесь на днях прошла коктейльная вечеринка по случаю проведения 9-го Одесского международного фестиваля, которая собрала в Украинском павильоне множество представителей украинской и европейской киноиндустрии.

Важным моментом вечеринки стало вручение режиссеру Сергею Лознице статуэтки Второй Национальной кинопремии Золотая Дзига. В этом году он получил ее в номинации "Лучший режиссер" за фильм Кроткая, но не смог присутствовать в Киеве на церемонии вручения. Кстати, получая награду, Лозница отметил, что в Украине наконец-то начала работать поддержка фильмов, работает Украинская Киноакадемия и развитие кино происходит в правильном направлении.

Вручение Золотой дзыги Сергею Лознице. Фото: ОМКФ

Что касается, собственно, программы фестиваля, то, безусловно, главным событием этих дней стала премьера фильма Дом, который построил Джек (The House that Jack Built) режиссера Ларса фон Триера. Эту премьеру заранее окрестили "возвращением персоны нон-грата", ведь еще в 2011 году фестиваль фактически изгнал режиссера после его скандальных высказываний на пресс-конференции. Кстати, до запрета фон Триер девять раз становился номинантом Каннского фестиваля - получал Гран-при жюри за Рассекая волны в 1996-м и Золотую пальмовую ветвь за фильм Танцующая в темноте в 2000-м. В этом году Ларса фон Триера простили и позволили ему представить в Каннах во внеконкурсной программе свой новый фильм Дом, который построил Джек - историю искусного серийного убийцы. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Райли Кио. Кстати, известно, что многие звезды отказались сниматься у фон Триера из-за обилия сцен насилия в фильме.

Премьера фильма Дом, который построил Джек. Фото: ЕРА

Как и ожидалось, картину в Каннах восприняли довольно неоднозначно. Не менее ста человек просто ушли во время сеанса, особенно много пустых мест в зале стало во время сцен насилия над женщинами и детьми. Вместе с тем, оставшиеся зрители устроили режиссеру овации и аплодировали ему стоя. Отзывы о фильме совершенно противоположны - от "омерзительно" и "ужасающе" до "захватывающе" и "мощно". Лично я могу согласиться с критиком Дэвидом Руни из The Hollywood Reporter в том, что еще никогда Ларс фон Триер не носил звание провокатора с такой гордостью, как в этом фильме. И в любом случае эта картина - словно пощечина всему человечеству. Главный герой, хоть и не вызывает эмпатии, все же напоминает всем о том, что человечество обречено и люди сами в этом виноваты. В общем, возвращение фон Триера в Канны явно произвело эффект разорвавшейся бомбы и получилось еще более громким, чем ожидалось.

Премьера фильма Черный клановец. Фото: ЕРА

Состоялась в Каннах и еще одна ожидаемая кинопремьера - свой новый фильм Черный клановец (Black Klansman) представил Спайк Ли. В основе фильма - реальная история полицейского-афроамериканца из Колорадо 1970-х, который умудрился внедриться в ку-клукс-клан с помощью своего товарища по службе. Спайк Ли уже не в первый раз пробует покорить Канны. В 1989-м он привозил на фестиваль комедию Делай как надо, но главный приз тогда так и не получил. Теперь его фильм называют одним из самых очевидных претендентов на Золотую пальмовую ветвь. Поднимая темы расизма и коррупции, режиссер словно переносит свой кинорассказ в наше время, указывая также на проблемы в современной Америке - жюри вполне может оценить такой необычный кинококтейль.

Аличе и Альба Рорвакер на премьере фильма Лаззаро. Фото: ЕРА

Не могу не отметить фильм Lazzaro итальянского режиссера Аличе Рорвакер. Она далеко не новичок в Каннах: в 2011 году получала приз за режиссерский дебют, а в 2014-м ее фильм Чудеса удостоился Гран-при Каннского фестиваля. В этот раз ее удивительную историю о крестьянине Лаззаро, который неожиданно погибает, а потом воскресает, тоже называют одним из главных претендентов на победу. В фильме режиссер смешивает религию и психологию, магию и фантазию, реальность и метафоричность. Критики однозначны в своих выводах - эта картина-сказка наверняка достойна первого места фестиваля.

Кинострасти разгораются, финал Каннского кинофестиваля все ближе - совсем скоро мы узнаем, кто же получит Золотую пальмовую ветвь в этом году!

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