Почему НВО передумал снимать сериал о Чернобыле в Украине. Комментарий продюсера

В июле 2017 года стало известно, что американский телеканал HBO намерен создать сериал о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Известно, что американцы планировали сериал о трагедии, произошедшей на территории Украины в самой Украине, однако так и не смогли согласовать все условия. В результате съемки о событиях на ЧАЭС будут проходить в Литве, и начнутся уже в этом году.

Также на днях стало известен актерский состав пятисерийного фильма. Ученого Валерия Легасова, назначенного Кремлем расследовать причины трагедии, сыграет британский актер Джаред Харрис, известный по фильму Шерлок Холмс: Игра теней Гая Ричи.

Джаред Харрис, Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгорд

К нему присоединятся Стеллан Скарсгорд, который воплотит Бориса Щербину, возглавлявшего комиссию по ликвидации последствий аварии, и Эмили Уотсон, которой досталась роль ядерного физика Ульяны Хомюк, которая также занимается расследованием событий на ЧАЭС.

НВ STYLE спросил у генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич, с чем связан отказ HBO от съемок истории о ЧАЭС именно в Украине.

"Выбор Литвы, как площадки для сьемок больших дорогостоящих кинопроектов не удивителен и не является первым прецедентом. Так, например, уже был снят сериал Война и мир производства компании Weinsten. Такие страны как Литва входят в группу так называемых стран low production capacity, где с целью привлечения больших проектов создана эффективная система tax incentives (налоговый возврат) в размере 20%. Кроме того, страна предоставляет англоязычный персонал, и для такого проекта как сериал о Чернобыле можно найти русскоязычных актеров, если по сюжету будет такая необходимость. Вывод: это оптимальное сочетание стоимости производства и качества услуг", - говорит Синькевич.

"Очень жаль, что в Украине такие проекты пока не снимаются, хотя в новом законе о кино предусматривается система рибейтов в размере 16%, но, увы, система пока не заработала в связи с недофинансированием сферы кино. Важным фактором (привлечения крупных проектов - НВ) может стать увеличение финансирования для системы рибейтов, повышение квалификации кадров, особенно англоязычного персонала", - добавила продюсер ОМКФ.

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