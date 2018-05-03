Дедушка спецэффектов. Почему Google посвятил дудл Жоржу Мельесу

Сегодня, 3 мая, Google посвятил дудл Жоржу Мельесу - французскому кинорежиссеру и артисту цирка, одному из основоположников кинематографа, изобретателю первых кинотрюков и спецэффектов и пионеру кинофантастики.

В честь легендарной фигуры мира кино Google совместно с Синематекой Франции создал первый интерактивный дудл в технологии виртуальной реальности. В анимированном ролике воспроизведены киноопыты Мельеса, а также знаменитые кадры из его фильмов.

Мельес родился 8 декабря 1861 года в обеспеченной семье парижского промышленника. Поэтому у будущего "дедушки спецэффектов" была возможность уделять много времени своим увлечениям - театру и сценической иллюзии. Он даже выступал в качестве иллюзиониста в своем театре Робер-Уден.

Попав в 1895 году на один из первых киносеансов братьев Люмьер, Мельес попытался выкупить у них сконструированную ими камеру-проектор. Но после отказа братьев купил аналогичный аппарат английского производства и начал первые эксперименты в мире кино.

Спустя год Мельесу удалось создать первые кинотрюки, основанные на стоп-кадре, покадровой съемке, двойной и многократной экспозиции, ускоренной и замедленной протяжке пленки и других приемах.

Студия Мельеса в Монтре. Фото: Wikipedia

Еще через год он основал киностудию Star Film в своем поместье в Монтре и начал активную работу над короткометражными фильмами. В целом с 1896 по 1913 год Мельес снял более 500 фильмов, но не заработал на них практически ничего, так и не продав права на их показы кинотеатрам.

Наиболее известные работы Мельеса - Путешествие на Луну (1902) и Невозможное путешествие (1904). Фильм Путешествие на Луну, который стал первой научно-фантастической лентой в истории кинематографа, основан на творчестве Жюля Верна и Герберта Уэллса. Кадр, в котором космический корабль попадает в глаз Луны, стал знаковым изображением в мире кино.

В отчаянии Мельес продал студию и сжег негативы своих фильмов. Он работал продавцом игрушек на Монпарнасе, и о его вкладе в развитие кинематографа не вспоминали до 1932 года, когда Кинематографическое общество приютило обанкроченного гения в замке Орли.

Сегодня имя изобретателя первых кинотрюков носит одна из премий Американского общества спецэффектов, а о нем самом снимают документальные и художественные фильмы.

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