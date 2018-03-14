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Плакали даже актеры. Продюсеры Игры престолов рассказали о неожиданном финале

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Сценарий финала Игры престолов заставил плакать даже актеров
© HBO

Сценарий финала Игры престолов заставил плакать даже актеров

Вице-президент канала НВО Франческа Орси рассказала о «неожиданном» финале культового сериала.

В ходе пресс-конференции INTV Conference, которая накануне прошла в Израиле, она сообщила, что, ознакомившись со сценарием, члены съемочной команды, а также актеры, задействованные в съемках финальных серий, не смогли сдержать слез. Она также не стала отрицать, что зрителей ждет много смертей – в том числе, ключевых персонажей сериала, передает Variety.

«Это был действительно невероятный момент в нашей жизни и в нашей карьере. Никто из команды не читал сценарий до старта съемок и один за другим они начали узнавать, как их герои встретят свою смерть. Это было невероятно. В конце они поднимали глаза, и я видели в них слезы», - заявила она.

Восьмой и финальный сезон фэнтезийного драматического сериала Игра престолов выйдет на экраны в 2019 году и будет состоять, в отличие от предыдущих сезонов, всего из шести эпизодов.

Ранее актриса Мэйси Уильямс, которая исполняет в сериале роль Арьи Старк, исключила все ложные версии финала и рассказала, что руководители не всегда говорят правду.

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