Мастер-класс Джонни Бойла и история дедушки Супермена. Пять новых сериалов марта

Пришла календарная весна, но погода по-прежнему не хочет выходить из зимнего режима и дает нам основания проводить уютные вечера и выходные дома. Новые сюжетные линии и герои смогут завладеть нашим вниманием и на долгие часы будут удерживать у экрана.

НВ STYLE предлагает пять новых сериалов, которые выйдут на экраны в марте.

Приговоренная к жизни

(Life Sentence)

Премьера: 7 марта

Комедийно-драматическая история о смертельно больной девушке Стелле Эббот, которая выясняет, что поставленный ей страшный диагноз уже не актуален, она излечилась и уже не умирает. Теперь ей предстоит разбираться с последствиями своих поступков, совершенных в убеждении, что ее жизнь скоро закончится.

Дело Рут Эллис: Очень британская история преступлений

(The Ruth Ellis Files: A Very British Crime Story)

Премьера: 13 марта

Рут Эллис была последней женщиной, которую повесили в Британии, за хладнокровное убийство ее любовника Дэвида Блейкли. Кинорежиссер Джиллиан Пахтер показывает полицейское расследование дела, потрясшего страну в 1955 году, и обнаруживает тревожные предположения и проблемные упущения. Сериал показывает ключевого свидетеля, который никогда не подвергался сомнению со стороны полиции: 10-летний сын Рут. А эксперты рассуждают о предполагаемом сообщнике.

© The Ruth Ellis Files: A Very British Crime Story

Криптон

(Krypton)

Премьера: 21 марта

Супергеройский фантастический сериал расскажет о событиях, происходивших на родине Супермена за 200 лет до того, как его планета погибла. Повествование будет вестись от имени дедушки Супермена, Сег-Эла, который хочет спасти свой мир от хаоса.

Доверие

(Trust)

Премьера: 25 марта

Сюжет сериала, снятого популярным режиссером Дэнни Бойлом (Миллионер из трущоб, На игле), посвящен той же истории, что и вышедший недавно в прокат фильм Ридли Скотта Все деньги мира. Дональд Сазерленд сыграет роль нефтяного магната Дж. Пола Гетти, внука которого похитили в 1973 году. Сериал дает совершенно другое изображение похищения избалованного богача.

Террор

(The Terror)

Премьера: 26 марта

Продюсером этого сериала является Ридли Скотт (Все деньги мира, Чужой). 10-серийное кино основано на романе писателя Дэна Симмонса и рассказывает правдивую историю гибели полярной экспедиции английского исследователя Джона Франклина 1845-1848 годов, отправившейся в поисках судоходного торгового маршрута в Азию. Экипаж попадает в арктическую ловушку, исчерпывает свои запасы и в изоляции сталкивается с потусторонним.

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