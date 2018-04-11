Ремейк сериала 1965 года и продолжение Рассказа служанки. Пять новых сериалов апреля

Несмотря на то, что погода наконец радует весенним теплом и призывает к длительным прогулкам, время на просмотр новых увлекательных сериалов у фанатов "очень длинного метра" найдется всегда.

Отметим, что кроме абсолютно новых телефильмов, апрель предлагает долгожданное продолжение сериала-антиутопии Рассказ служанки от Hulu.

НВ STYLE предлагает пять новых сериалов, которые можно будет посмотреть в апреле.

Барри

(Barry)

Премьера: конец марта-начало апреля

Черная комедия от HBO, первая серия которой вышла 25 марта, но насладиться всеми остальными получится уже в апреле. Сериал, созданный Алеком Бергом и Биллом Хайдером, рассказывает о бывшем военном и наемном убийце по имени Барри (его играет Хайдер), который становится популярным театральным актером.

Сначала поцелуй меня

(Kiss Me First)

Премьера: 2 апреля

Лейла - одинокая 17-летняя девочка, пристрастившаяся к сайту онлайн-игр под названием Агора. Во время игры Лейла встречает Тесс, классную и уверенную в себе девушку. В реальном мире они становятся друзьями, но после того, как Тесс исчезает, Лейла решает присвоить личность подруги, и втягивается в распутывание тайны ее исчезновения.

Затерянные в космосе

(Lost in space)

Премьера: 13 апреля

Ремейк одноименного сериала 1965 года, рассказывающий о приключениях семейства космических колонистов, чей корабль сбился с курса. Действие сериала будет происходить в 2046 году. Космический корабль J2 теряется в космосе и терпит крушение, и его обитатели (семья Робинсонов) вынуждены выживать в новых условиях. Авторы обновленного сценария - Мэтт Сазам и Берк Шарплесс, исполнительный продюсер - Зак Эстрин, известный по работе над популярным сериалом Побег (Prison Break).

Гений

(Genius)

Премьера: 24 апреля

Второй сезон сериала от канала National Geographic, посвященного отдельным выдающимся личностям. Если первый сезон рассказывал об Альберте Эйнштейне (Джеффри Раш), второй изобразит выдающегося испанского художника Пабло Пикассо. Роль гения исполнит Антонио Бандерас, а сериал будет богат историями не только об искусстве, но и «личной жизнью, наполненной бурными женитьбами, бесчисленными любовными похождениями и часто меняющимися политическими и личными связями".

Рассказ служанки

(The Handmaid's Tale)

Премьера: 25 апреля

Продолжение истории об утопическом мини-государстве, созданном в результате захвата власти на территории США. Главная героиня – Фредова (Элизабет Мосс) – пытается спасти себя и своего будущего ребенка от ужасов Галаада. Создатели обещают, что второй сезон будет еще мрачнее первого, хотя пока что это сложно себе представить.

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