Пять фильмов с лучшим сценарием от режиссера фильма о Лесе Украинке Наны Джанелидзе

Грузинский кинорежиссер Нана Джанелизде начинала свою карьеру как сценарист. Уже второй фильм по ее сценарию, Покаяние, снятый режиссером Тенгизом Абуладзе завоевал Гран-При Каннского кинофестиваля, а также был номинирован на Золотой глобус.
В портфолио Наны уже 5 сценариев и 6 режиссерских работ. В данный момент режиссер работает над созданием фильма о Лесе Украинку, который получил рабочее название «Леся Українка. Узлісся». Специально для НВ Style Нана выбрала 5 фильмов с лучшим сценарием.
Цезарь должен умереть, режиссеры и авторы сценария - Паоло и Витторио Тавиани, 2012
О чем фильм?
Заканчивается пьеса Шекспира Юлий Цезарь, занавес, бурные овации. Гаснет свет, актеры покидают сцену и… возвращаются в камеры римской тюрьмы строгого режима Ребибия. Камера запечатлела грандиозный эксперимент по постановке спектакля режиссером Фабио Кавалли с заключенными, многие из которых отбывают пожизненный срок. Универсальный язык Шекспира помогает новоявленным актерам понять свои роли, вновь познать дружбу и предательство, власть, обман и насилие — сначала в пьесе, а потом и в своей жизни. И хотя подмостки этой пьесы — тюрьма, в самом фильме она удивительным образом исчезает.
Почему стоит смотреть?
Полудокументальный фильм братьев Тавиани, в котором они стали и режиссерами, и авторами сценария. Грань между кино, театром, тюрьмой и пьесой Шекспира - в их интерпретации стирается. В устах преступников бессмертные строки звучат более страстно и искреннее, чем в настоящем театре. Каждый зритель почувствует, что гений Шекспира доступен всем и проникает до самых низов социума. Силой своей правды он понятен и доступен даже (или именно?) тем, кто переступил грань дозволенного.
Тельма и Луиза, реж. Ридли Скотт, автор сценария Кэлли Хоури, 1991
О чем фильм?
Луиза и Тельма — подруги. Одна работает в фаст-фуд забегаловке, у нее есть молодой человек, музыкант, которому часто до нее нет дела. Вторая вышла замуж за мужчину по имени Дэррил, который загнал ее делать домашние дела, а сам засел перед телевизором. Обе в один момент поняли, что так жить нельзя и сбежали из города. Они начали одно за другим совершать преступления, после чего даже убили человека. Теперь их разыскивают в США и Луиза и Тельма мчатся в сторону мексиканской границы.
Почему стоит смотреть?
Две ничем непримечательные, юные и беспечные девчонки становятся борцами за свое человеческое и женское достоинство, и добиваются свободы, пусть даже, ценой собственной жизни.
Ангел-А, режиссер и автор сценария Люк Бессон, 2005
О чем фильм?
28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться — нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи.
Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем: она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом — почему эта восхитительная девушка так старается ради него?
Почему стоит смотреть?
Черно-белая сказочная история о том, как проживая свой век, человек может потерять свое истинное лицо. Но, иногда, судьба посылает второй шанс, хотя и герой никак не может поверить, что чудеса часто случаются.
1+1 (Неприкасаемые), реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано, авторы сценария Оливье Накаш, Филипп Поццо ди Борго, Эрик Толедано
О чем фильм?
Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
Почему стоит смотреть?
«Иногда ты должен проникнуть в мир другого человека, чтобы понять, что тебе не хватает в твоем собственном» - с этим слоганом фильм вышел в прокат. Это история о том, как одна из самых тяжелых физических травм может превратиться в торжество дружбы, человеческого общения и буйство наслаждения обыкновенной жизнью, а потом подарить двум героям необыкновенные открытия про самих себя.
Эта замечательная жизнь, реж. Фрэнк Капра, автор сценария Фрэнсис Гудрич, Альберт Хэкетт, Фрэнк Капра, 1947
О чем фильм?
Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве.
Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога — жизни — нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья.
Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. А времени у него почти не осталось… Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором тот не существует.
Почему стоит смотреть?
Этот фильм уже давно стал классикой мирового кинематографа. История похожа на библейскую притчу в современном переложении: человек, дошедший до самоубийства спасен ангелом-хранителем. Ему предоставлен уникальный шанс – прожить свою жизнь с новой точки зрения и понять, какую именно роль он сыграл в жизни своих близких.
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