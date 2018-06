Первый взгляд. Представлены название и кадры из второго фильма о Чудо-женщине

Киностудия Warner Bros. Pictures анонсировала старт съемок продолжения фильма Чудо-женщина. По предварительным данным, премьера сиквела состоится 13 декабря 2019 года.

По официальным данным, режиссером второй части супергеройского фильма о Диане Принс, более известной, как Чудо-женщина, снова выступит Патти Дженкинс, а главную роль исполнит Галь Гадот, которая воплотила на экране роль культового персонажа и в первой части кинокартины. Об этом сообщает Deadline.

Также киностудия сообщила, что в съемках фильма примет участие Педро Паскаль – американский актер, известный по роли Оберина Мартелла в сериале Игра престолов.

Предварительное название сиквела – Чудо-женщина 1984, так как события новой киноленты будут происходить в 1984 году. Отмечается, что в центре сюжета окажется противостояние Дианы с новым врагом - Гепардой, роль которой исполнит Кристен Уиг.

В сети также были представлены первые кадры нового кинопроекта, которые были опубликованы на официальных аккаунтах Галь Гадот и Патти Дженкинс в Twitter.

Wonder Woman 1984 #WW84 pic.twitter.com/aFei1Taqrt

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu