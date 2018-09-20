Перемен требуют наши сердца. Рецензия на фильм: Герой моего времени

В украинский прокат выходит лента Тони Ноябревой Герой моего времени – сатирическая история про простого парня по имени Жорик, волей случая попавшего в Киев и решившего интегрироваться в столичную жизнь. Сюжет не нов, но в наших реалиях разыгрывается чуть ли не впервые, что уже хорошо.

Предтечей фильму стала короткометражка той же Ноябревой с тем же актером в главной роли, снятая еще в 2012-м. Формально – в другой стране. Фактически – в той же, с теми же проблемами и вызовами. Или не в той же: после просмотра Героя моего времени становится заметен путь, который прошел Жорик. Его восприятие поменялось, а значит здесь есть над чем поразмыслить и учитывая жанр – посмеяться.

1. Сюжет

Наше время. Столица. Провинциальный увалень, собственно, Жорик приезжает к своей тетке. Последняя уезжает на пару месяцев и просит посмотреть за квартирой. Параллельно Жорик устраивается реализатором на рынок: торгует надувными шариками. Но просто сидеть на одном месте ему мало.

Следуя указаниям развешанных по городу проевропейских плакатов, он решает изменить себя и те инстанции, до которых сможет добраться. Под руку попадаются ЖЭК, жители подъезда, искусствоведы, рафинированная бизнесвумен. Получается у Жорика далеко не всегда.

2. Сценарий и драматургия

Фильм с такими вводными важен уже сам по себе. Вот уже несколько лет пытающийся осмыслить, нащупать себя украинский кинематограф, часто обращается в прошлое и реже в настоящее. Но именно настоящее, то есть те социальные, государственные, исторические сдвиги, которые сейчас происходят требуют осмысления и фиксации.

Жанр сатиры, учитывая наши диковатые реалии, подходит здесь идеально. Он, во-первых, предполагает юмор, а, во-вторых, некий социальный вопрос. Насчет последнего, Тоня задает сразу два: готовы ли жители нашей страны перейти от слов-плакатов к делу-изменению себя и соответственно страны? И что в таком случае делать с классовыми стенами между людьми?

Если размышления по поводу первого вопроса расцветают в фильме всеми оттенками комедийного таланта Ноябревой, то второй вопрос получился несколько недоформированным: картина, не совсем понятным образом, заканчивается на полуслове, а следом за ней и мысль о социальных лифтах. Получилось слишком топорно.

Жорик – собирательный образ простого украинца, который, учитывая короткометражку 2012 года, изменился. Раньше столица была местом, куда можно приехать, выпить, подраться, уехать. По состоянию на 2018-й Жорик приехал сюда, чтобы узнать, готовы ли жители Киева к изменениям. А еще он приехал, чтобы остаться и стать их, изменений, двигателем и свидетелем.

Готовы жители оказались не очень, но в Герое моего времени личная инициатива не разбивается о стену равнодушия. А движение Жорика к себе новому не становится ложным. Отсюда и несколько духоподъемный настрой фильма. Ноябрева, конечно, смеется над всеми, но за этим смехом проступают очертания чего-то большего. Надежды на светлое будущее, например. Надежда, так получилось, очень важный ресурс для нашей страны.

3. Картинка и актеры

Двигатель, стержень, источник суржика и катализатор дурацких ситуаций, то есть Жорик – главное сокровище фильма. Его наморщенный лоб и добродушные попытки разобраться в происходящем придают картине эффект гэговости. На это же работает и стиль Ноябревой: общие планы, статичная камера, немного отмороженные актеры второго плана.

Безусловно, незаконченность фильма его деформирует, но то, что здесь удалось, удалось на самом деле. Актеры, детали, мысли, собранность держат как минимум две трети ленты вместе.

Что важно отметить: Ноябрева не претендует на лишнее, поэтому и не попадает в производственную ловушку, когда амбиции расходятся с возможностями.

7/10 – вердикт НВ

Герой моего времени – попытка нащупать частное в общем. Представить человека, который по праву своего рождения вроде бы не должен претендовать на нечто большее, но с приходом перемен получает шанс задуматься о важном. Чем больше таких героев Тониного времени появится, тем быстрее перемены перестанут быть частью иллюзорного и станут частью реального.

Фильм предельно прост, да и получилось здесь не все, но это то случай, когда небольшое количество сокровищ компенсируется их подлинностью.

Герой моего времени

Сатирическая комедия

2018 год

Украина

Режиссер – Тоня Ноябрева

В главных ролях: Евгений Бушмакин, Олег Шевцов, Василиса Фролова, Наталья Якимович, Алена Курта, Соня Забуга, Марина Шевченко и другие.

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