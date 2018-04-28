Пенелопе Крус - 44. Лучшие фильмы в карьере испанской актрисы

Сегодня, 28 апреля, день рождения празднует знаменитая испанская киноактриса и модель Пенелопа Крус. Звезде исполнилось 44 года.

Пенелопа Крус родилась в испанском городе Алькобендас. В юные годы у девочки не было планов стать актрисой, она питала страсть к танцам. Крус училась классическому балету и в течение девяти лет посещала занятия в Испанской национальной консерватории. Окончив консерваторию, Пенелопа переехала в США, посвятив семь лет нью-йоркской школе Кристины Роты, три из которых она изучала испанский балет, а четыре - театр.

Будучи подростком, Пенелопа Крус заинтересовалась акерским искусством после просмотра комедии Свяжи меня! испанского режиссера Педро Альмодовара. В 15 лет девочка выиграла конкурс моделей и начала появляться в музыкальных клипах на испанском телевидении.

Дебют Пенелопы Крус в кино состоялся в 1992 году, когда актриса снялась в комедийной драме Ветчина, ветчина, где ее партнером стал начинающий актер Хавьер Бардем, за которого Крус вышла замуж спустя 18 лет - в 2010 году.

За картиной Ветчина, ветчина последовали другие фильмы и проекты, карьера актрисы стремительно пошла вверх. В 2009 году Пенелопа крус получила премию Оскар за роль в фильме Вики Кристина Барселона, а в 2011 году была удостоена Звезды на Голливудской Аллее Славы.

В день рождения актрисы НВ STYLE вспоминает лучшие фильмы с Пенелопой Крус.

Открой глаза

(мистика, мелодрама, триллер, 1997)

Сесар - красивый и богатый мужчина, имеющий успех у женщин, но не желающий заводить с ними серьезных отношений. На одной из вечеринок он знакомится с девушкой своего лучшего друга Пелайо и влюбляется в нее. Бывшую девушку Сесара, Нурию, охватывает ревность, и она устраивает автомобильную аварию. Сесар остается жив, но его лицо изуродовано, от былой красоты не осталось и следа. Однажды он вместе с Пелайо и Софией (Пенелопа Крус) приходит на вечеринку, но чувствует, что его присутствие тяготит их. Однако на следующее утро к нему возвращается София и признается ему в любви. Кроме того, герою звонят из клиники, сообщая о новом революционном методе, который позволит восстановить лицо. Казалось бы, все потихоньку налаживается, но настоящий кошмар для Сесара еще впереди.

Живая плоть

(драма, 1997)

В этой картине Педро Альмодовара Пенелопе Крус досталась хоть и второстепенная, но очень колоритная роль. Она сыграла маму главного героя Виктора.

Сюжет фильма начинается с Мадрида 1970 года. Во время преждевременных родов на свет появляется мальчик по имени Виктор. Так как ребенок родился в городском автобусе, это молниеносно становится новостью номер один, молодую мать навещает мэр города и директор городского автотранспорта, матери и ребенку дарят пожизненный проездной.

Спустя 20 лет Виктор пробирается в квартиру своей бывшей любовницы Елены. Женщина пытается выгнать его и достает пистолет, чтобы припугнуть Виктора. Случайно раздается выстрел, и в квартиру прибывают двое полицейских. Испуганный Виктор приставляет пистолет к голове Елены, но случайно ранит Давида. Виктора сажают в тюрьму. Через шесть лет герой освобождается, но на этом странные повороты его судьбы не заканчиваются...

Ванильное небо

(мелодрама, психологический триллер, 2001)

Ванильное небо - это ремейк картины Открой глаза. Здесь Пенелопа Крус снова играет ту же роль, что и в 1997 году, но ее экранным партнером становится Том Круз. В новом фильме на старую тематику Пенелопа раскрывается по-новому. Кстати, после съемок в картине Пенелопа и Том закрутили роман, который продлился три года.

Голова в облаках

(мелодрама, военный фильм, 2004)

Действие фильма происходит в 1930-е годы в Англии, Испании и в последние дни гитлеровской оккупации в Париже. Сюжет раскрывает нам судьбы двух людей: очаровательной и соблазнительной Джильды Бессе (Шарлиз Терон) и ослепленного красотой Джильды Гая Мейлона (Стюарт Таунсенд). А когда Джильда знакомит Гая со своей подругой Мией (Пенелопа Крус), жизнь мужчины переворачивается вверх тормашками... Все это происходит на фоне фашистской оккупации Парижа.

Вики Кристина Барселона

(мелодрама, 2008)

Две американские девушки, Вики и Кристина, отправляются в Барселону. Вики помолвлена, Кристина же ищет приключений. Но приключения находят их сами: девушки попадают в запутанную романтическую ситуацию с испанским художником и его бывшей женой (Пенелопа Крус). Художник сразу же сообщает им о том, что ему одинаково понравились обе девушки, и что с каждой из них он не прочь бы переспать. Вики поражает такая ситуация, но еще больше то, что Кристина согласилась провести с ним выходные. За эти выходные Вики несколько раз меняла свое отношение к художнику: раздражение, страсть, ненависть, боль… Через некоторое время Кристина переезжает к художнику, но тут в их идиллию вторгается его бывшая жена, с чего и начинается все самое интересное.

Ма Ма

(драма, 2015)

Драма испанского режиссера Хулио Медема. Молодая женщина Магда (Пенелопа Крус) одна воспитывает сына и преподает в школе. Неожиданно она узнает о том, что у нее рак молочной железы. Судьба сводит ее с мужчиной, потерявшим свою семью. Новые отношения круто меняют и жизни обоих, и ход болезни Магды.

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