Парадокс симбиота. Рецензия на фильм с Томом Харди: Веном

В украинский прокат выходит лента Веном – попытка студии Sony запустить свою собственную киновселенную, основанную на популярных комиксах. Ирония заключается в том, что Веном – это часть марвеловского наследия, но права на известного симбиота из космоса принадлежат не им.

Поэтому название у киновселенной тоже симбиотического толка - Sony's Marvel Universe. А еще это редкая главная роль Тома Харди в фильме с большим бюджетом. Получилось в итоге кино, которое хочется хвалить и ругать одновременно.

1. Сюжет

Наше время. Космос. На Землю, терпя крушение, падает корабль с ценным грузом – инопланетными организмами, собранными на пролетавшей мимо комете. Падает корабль где-то в Малайзии.

Наше время. Сан-Франциско. Корабль и, соответственно, груз принадлежат бизнесмену Карлтону Дрейку. Как видно уже из имени, перед нами темная пародия на Илона Маска. Дрейку принадлежит красиво пририсованная к холмам Сан-Францисского залива компания Life Foundation и он ведет человечество в будущее. На самом деле человечество его волнует только как источник подопытных для экспериментов.

Наше время. Сан-Франциско. Эгоцентричный журналист по имени Эдди Брок славится своими расследованиями на злобу дня. Он задает неудобные вопросы и провоцирует людей на поиски правды. Однако, когда Броку дают задание взять у Карлтона Дрейка интервью, коса налетает на камень: журналиста увольняют. Он превращается в парию.

Где-то здесь начинается самое интересное.

2. Сценарий и драматургия

Хвалить фильм Веном хочется все-таки больше. Причем это не тот случай, когда плюсы перевешивают минусы. Последних здесь не счесть, о чем наперебой в своих разгромных рецензиях твердят западные издания, но если после просмотра оглянуться на весь фильм целиком, то ловишь себя на мысли, что “Веном” Рубена Флейшера парадоксальным образом удался.

Перед просмотром лучше сразу забыть о марвеловском подходе к кинопроизводству: игра в реальность, нордический юмор. Фильм Веном не играет в реальность. Он существует в полностью выдуманном, условном мире, где зачастую нарушаются законы логики и пространства.

Если принять эти правила игры и успокоиться, то перед взором предстанет немного корявый, но забавный и обаятельный киноброманс, основанный на популярном комиксе. Отношения Эдди Брока и симбиота Венома – главная прелесть этого фильма. Собственно, это и должно было стать главной прелестью этого фильма. А значит свою основную функцию режиссер, сценаристы и в первую очередь Том Харди выполнили.

Конечно, вокруг этой парочки суетливо бегают неправдоподобные злодеи, неубедительные ученые и одна, разбившая сердце девушка, но все это безобразие находится в какой-то благостной суперпозиции. Недостатки Венома уравновешивают друг друга и смешно балансируют на грани пропасти.

3. Картинка и актеры

Баланс находящегося за полшага от пропасти фильма поддерживает Том Харди. Он здесь и жалок, и комичен, и крут одновременно. А их отношения с говорящей инопланетной слизью искрятся той самой химией: Эдди Брок и Веном представляют из себя идеальный союз.

Чего не скажешь о союзе Эдди Брока и его девушки, которую играет Мишель Уильямс – замечательная актриса, начисто лишенная в фильме своего голоса и характера. Это же касается и Риза Ахмеда – тоже замечательного актера и тоже находящегося здесь не на своем месте.

Понятно, что у кинокомикса, как жанра, есть свои законы, и один из них гласит, что роли второго плана должны играть актеры из списка “А”. Но на уровне кастинга подойти к этому пункту можно было бы более изобретательно.

Визуально фильм Веном наследует эстетике трилогии Сэма Рейми про Человека-паука. Отвечающий здесь за камеру, любимый оператор Дарена Аронофски Мэттью Либатик, привык чередовать условно интеллектуальные проекты с условно массовыми и чувствует себя в мире Венома, как свой: полеты Эдди Брока, драки со злодеями сняты без изысков, но что называется добротно и на уровне.

7/10 – вердикт НВ

Безусловно, Веном – абсолютно несовершенное кино, которому посчастливилось попасть в игольное ушко возможностей и стать классическим примером guilty pleasure.

Но в сухом остатке хочется пожелать новорожденной киновселенной Sony не кануть в Лету после одного фильма, а двигаться дальше и учиться на собственных ошибках.

Веном

Venom

кинокомикс

2018 год

США

Режиссер – Рубен Флейшер

В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Вуди Харрельсон, Мишель Ли, Скотт Хэйз и другие.

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