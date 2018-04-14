Памяти Милоша Формана. Лучшие фильмы оскароносного режиссера

14 апреля 2018 года в возрасте 86 лет скончался известный чешский режиссер и сценарист Милош Форман.

Выдающийся кинематографист Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии. Во время Второй мировой войны отец Формана был арестован нацистами за распространение запрещенной литературы и убит в концентрационном лагере Бухенвальд. Мать режиссера погибла в Освенциме. В своей автобиографии Разворот Форман писал, что после войны он выяснил, что его биологическим отцом был архитектор еврейского происхождения Отто Кон.

Милош Форман получал образование в Подебрадах в интернате в Подебрадском замке вместе с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом и братьями Машин. В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, Форман эмигрировал в США.

Режиссер подарил мировому кинематографу огромное наследие. Наибольшую популярность режиссеру принесла картина Пролетая над гнездом кукушки, снятая по одноименному роману Кена Киз. Эта притча о конфликте личности и репрессивного общества получила пять главных наград Американской киноакадемии: за лучший фильм, сценарий, режиссуру и игру двух актеров.

Однако в фильмографии Формана есть и другие шедевральные работы. Сожалея о большой утрате мирового кинематографа, НВ STYLE вспоминает шесть сильных и берущих за душу фильмов Милоша Формана.

Пролетая над гнездом кукушки

(драма, 1975)

Фильм Пролетая над гнездом кукушки стал второй кинолентой в истории, завоевавшей Оскар в пяти главных категориях. До этого это удавалось только фильму Это случилось однажды ночью. Кроме того, фильм выборол статуэтки в таких же пяти номинациях на Золотой глобус – впервые в истории мирового кино.

В центре сюжета этой притчи – истории людей, оказавшихся в стенах психиатрической клиники.

Амадей

(биография, 1984)

Фильм рассказывает историю жизни и творчества композитора Вольфганга Амадея Моцарта от лица его главного недоброжелателя Антонио Сальери. Картина была награждена 8 премиями Оскар, 4 статуэтками BAFTA и 4 премиями Золотой Глобус.

Бал пожарных

(драма, комедия, 1967)

Картина Бал пожарных – это ирония на систему жизни, которую Милош Форман не признавал. Именно после выхода этого фильма режиссер эмигрировал в США.

По сюжету фильма пожарная команда в небольшом провинциальном городке на территории социалистической Чехословакии устраивает бал. Праздник посвящен 86-летнему руководителю пожарной команды. Товарищи хотят подарить ему красивый бронзовый топорик. Также на торжестве планируется провести конкурс красоты и розыгрыш лотереи.

Однако все идет не так, как можно было представить: призы разворовываются, девушки не хотят участвовать в конкурсе красоты. К тому же, в городе происходит пожар, а пожарные и не думают спасать жертву, ведь они заняты чрезвычайно важным делом – своим балом.

Народ против Ларри Флинта

(драма, биография, 1996)

Фильм повествует биографическую историю жизни скандально известного американского издателя и бизнесмена Ларри Флинта, который совершил настоящую революцию в сфере медиаиндустрии – создал порнографический журнал Hustler. Байоптик о том, как порно-издатель стал защитником свободы слова для всей нации, получил множество наград и восхищенные отзывы зрителей.

Вальмон

(мелодрама, 1989)

Картина Вальмон – это экранизация романа Шодерло де Лакло Опасные связи. Действие происходит во Франция в ХVII веке, когда любимым развлечением аристократии были интриги.

Светская львица маркиза де Мертей узнает, что ее любовник Жеркур, не сказав ей ни слова, планирует жениться на юной Сесиль де Воланж. Желая отомстить мужчине, Мертей уговаривает своего близкого знакомого виконта де Вальмона совратить девушку. Тот поначалу отказывается, утверждая, что влюблен в мадам де Турвель, бережно хранящую верность своему супругу. Тогда Маркиза предлагает Вальмону пари: если он добьется своего с мадам де Турвель, то она отдастся ему; если нет – то виконт должен будет отправиться в монастырь.

Человек на Луне

(биография, драма, 1999)

В биографическом фильме Человек на луне непривычную для зрителей драматическую роль исполняет Джим Керри. Он играет необычного комика Энди Кауфмана, который превратил свою жизнь в непрерывный розыгрыш. В детстве Энди любил придумывать шоу и выступать для плюшевых игрушек, а когда он вырос, то стал смешить людей абсолютно некомичными номерами. В своем жанре Кауфман был не таким, как все. Со временем зрители перестали отличать, когда Энди шутит, а когда - говорит серьезно.

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