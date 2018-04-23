Открытие на Почтовой и вечеринки на ЮБК. Кинофестиваль Молодость объявил программу

23 апреля организаторы КМКФ Молодость объявили программу 47-го кинофестиваля, который пройдет с 27 мая по 3 июня.
47-я Молодость продемонстрирует более 200 полнометражных и короткометражных фильмов. Зрители увидят яркое дебютное кино в конкурсных программах (студенческие фильмы, короткометражные фильмы, полнометражные фильмы) и современные украинские короткометражки в национальном конкурсе. Кроме того, во внеконкурсных программах будут демонстрироваться самые громкие фильмы последнего года.
Впервые за свою историю Молодость пройдет в обновленном весеннем формате и выйдет за пределы кинотеатров - кинопоказы и выдающиеся события произойдут под открытым небом, на популярных открытых площадках Киева.
Почтовая площадь станет местом праздничного открытия фестиваля и церемонии награждения победителей. Фильмом открытия 47-й Молодости станет лента Малгожата Шумовской Лицо (Twarz, 2018), получившая Серебряного медведя на 68-м Берлинском кинофестивале.
Почтовая площадь будет работать как кинозал течение всей фестивальной недели. Здесь будет установлен большой LED-экран, днем будут транслироваться фильмы конкурсной программы Teen Screen. А во время двух вечерних показов - современное фестивальное кино и хиты.
Еще одной открытой площадкой фестиваля станет клуб ЮБК на Трухановом острове.
В этом году на Молодости будут представлены как традиционные конкурсные программы, так и внеконкурсные. На открытых фестивальных площадках впервые состоятся Длинные ночи короткого метра.
Международный конкурс - полнометражные игровые фильмы:
Антенна (Antenna). Режиссер: Арик Ротстейн
Опека (Jusqu'à la garde/Custody). Режиссер: Ксавье Легран
Я не ведьма (I am Not a Witch). Режиссер: Рунгано Нионе
Страшная мать (Sashishi deda/Scary Mother). Режиссер: Ана Урушадзе
Тихая ночь (Cicha noc/Silent Night). Режиссер: Петр Домалевский
Наследницы (Las herederas/The Heiresses). Режиссер: Марсело Мартинесси
Зимние братья (Vinterbrødre/Winter Brothers). Режиссер: Глинур Палмасон
Национальный конкурс - короткометражные фильмы украинских режиссеров:
Счастливые годы, реж. Светлана Шимко, Галина Ярманова
Вне зоны, реж. Никон Романченко
Маньяк, реж. Антон Сомин
Сильные духом, реж. Вячеслав Бигун
dendro dreams, реж. Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско
Ночь с Натальей, реж. Андрей Бондаренко
Качели, реж. Валерия Сочивец
Что если, реж. Вера Яковенко
Слово, реж. Игорь Висневский
Новый год в семейном кругу, реж. Максим Наконечный
Урок рыбалки, реж. Кирилл Жеков
Miqlar, реж. Агмеда-Эрнес Сарихалил
Государственное учреждение, реж. Ярема Малащук, Роман Химей
Киевская история, реж. Михаил Маслобойщиков
Анахата, реж. Рита Кузьмина
Интервидение-Львов, реж. Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Элиас Парвулеско
Штангист, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Вороны летели, реж. Даниил Миликовський
Камалока, реж. Ярослав Коротков
Милена, реж. Александр Фразе-Фразенко
Сказки. Неопубл., Реж. Руслан Аритович
Также в различных программах будут показаны фильм Фантастическая женщина чилийского режиссера Себастьяна Лелио, которая получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за лучший сценарий и премию Оскар за лучший иноязычный фильм, обладателя Золотого медведя Берлинале 2018, ленту румынского режиссера Адины Пинтилие [НЕ] прикасайся, а также современная адаптация классического фильма Альфреда Хичкока Головокружение (Vertigo, 1958) - Зеленый туман (The Green Fog, 2017).
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