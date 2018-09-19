От режиссера Киборгов. Объявлена ​​дата премьеры исторического экшна Захар Беркут

Съемки проходили на Закарпатье и в Киевской области

Исторический экшн Захар Беркут режиссера Ахтема Сеитаблаева выйдет в широкий украинский прокат 10 октября 2019. Об этом команда фильма объявила в рамках форума Kyiv Media Week.

Лента снята по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Консультантом фильма выступает Международный Фонд Ивана Франко.

«Захар Беркут - масштабный знаковый кинопроект, у которого есть все шансы стать настоящим прорывом не только для отечественной киноиндустрии, но и показать определенные результаты на международном рынке», - отметил продюсер картины Егор Олесов.

Съемки проходили на Закарпатье и в Киевской области летом этого года.

События фильма происходят в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.

Постер фильма

В работе над фильмом была привлечена международная команда. Вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. Продюсерами проекта с американской стороны выступают Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз.

На широком экране зрители увидят актеров Андрея Исаенко (Киборги), Олега Волощенко (Сторожевая застава), Роберта Патрика (Терминатор 2: Судный день, Крепкий орешек 2), Томми Флэнагана (Стражи Галактики 2, Храброе сердце, Гладиатор, Город грехов), Поппи Дрейтон (Аббатство Даунтон, Русалочка), Алекса МакНиколла (5-волна, Аксель), Виктора Жданова (Киборги), Ержана Нуримбета (Сторожевая Застава, Сардар, Меч победы, Невеста), Элисон Дуди (Индиана Джонс и последний крестовый поход, Вид на убийство), Алину Коваленко, Роки Майерса, Олега Стефана, Нуркена Туматаева (МакМафия), Оливера Тревену, Марину Кошкину, Марата Абдуллаева (Ликвидатор), Станислава Лозовского, Данияра Ахметова, Викторию Клещенко-Пилипчук и других.

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