От Молодого Годара до Хэппи-энда. Что смотреть на Вечерах французского кино

24 января в Киеве стартует ежегодный фестиваль Вечера французского кино. В этом году он пройдет уже в 13-й раз

В программу Вечеров французского кино вошли три фильма из основного конкурса 70-го Каннского кинофестиваля и комедийный хит французского проката.

НВ STYLE рассказывает о фильмах, которые можно будет посмотреть во время фестиваля Вечера французского кино:

Молодой Годар

Режиссер: Мишель Хазанавичус

В ролях: Луи Гаррель, Стейси Мартин

Фильм-открытие киносмотра - комедийная биография отца новой французской волны, режиссера Жан-Люка Годара. Картина расскажет о бурных годах жизни Годара и его отношениях с молодой женой, актрисой Анной Вяземски. Мировая премьера нового фильма Хазанавичуса прошла на Каннском кинофестивале, где лента претендовала на Золотую пальмовую ветвь.

Хеппи-энд

Режиссер: Михаэль Ханеке

В ролях: Изабель Юппер, Матье Кассовиц, Жан-Луи Трентиньян

Трагикомедия от двукратного обладателя Золотой пальмовой ветви. В центре сюжета – большая семья, в которой у каждого есть свои скелеты в шкафу. Через историю их отношений постепенно формируется комическая картина европейского кризиса с его отношением к мигрантам и настоящей стоимостью современных ценностей.

Роден

Режиссер: Жак Дуайон

В ролях: Венсан Линдон

Монументальный байопик о великом скульпторе Огюсте Родене Это рассказ о его творчестве, бесчисленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера - талантливой ученицей Камиллой Клодель и Розой Бере, матерью его единственного ребенка.

Ищите женщину

Режиссер: Су Абади

В ролях: Феликс Моати, Уилльям Лебхил, Камелия Джордана

Романтическая история любви парижан Армана и Лейлы. Религиозный брат девушки не разрешает ей видеться с любимым, но Арман не сдается: он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб.

Показы пройдут в кинотеатре Киев.

До конца января Вечера французского кино также пройдут в Харькове, Мариуполе, Сумах и Львове. В феврале показы фестиваля смогут посетить жители Одессы, Винницы, Запорожья и Черновцов.

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