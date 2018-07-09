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Объявлен фильм закрытия Одесского кинофестиваля

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Кадр из фильма Освобожденные!
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Кадр из фильма Освобожденные!

Фильмом закрытия Одесского международного кинофестиваля в  этом году станет новая картина французского режиссера Пьера Сальвадори Освобожденные! с Одри Тоту в одной из главных ролей.  

Комедийная драма Освобожденные! (En liberté!) рассказывает о детективе Ивонн, которая живет в городке на Французской Ривьере. Ивонн – молодая вдова офицера полиции и местного героя Санти, которая узнает, что ее муж был далеко не таким образцовым, как считал их сын. Роль Ивонн исполнила молодая французская актриса Адель Анель, которая в свои 29 является обладательнице двух Сезаров – самой престижной кинонаграды Франции. 

Одну из главных ролей в фильме сыграла Одри Тоту. Это не первая ее совместная работа с Сальвадори. В 2006 году она снялась в его картине Роковая красотка, а в 2010 году вышла лента с ее участием Случайный роман.

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В кино Пьер Сальвадори дебютировал в 1993 году с картиной Живая мишень,  сценарий к которой написал сам. С тех пор он снял более десяти фильмов.

Показ фильма Освобожденные! состоится 21 июля, в день торжественного закрытия 9-го Одесского кинофестиваля, в Фестивальном дворце. Стартует фестиваль 13 июля. На церемонии открытия покажут фильм-призер программы Неделя критики Каннского кинофестиваля-2018 Женщина на войне. 

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