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Осторожно, спойлер! Брэд Питт внезапно появился в сиквеле Дэдпула

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Большую часть фильма персонаж Питта невидим
Фото: Marvel

Большую часть фильма персонаж Питта невидим

Популярный актер Брэд Питт появляется в короткой роли в супергеройском боевике Дэдпул 2. То, что актер топ-уровня будет в кадре, оставалось тайной даже для большей части съемочной группы.

Как пишет издание Express, продолжение истории о Дэдпуле с Райаном Рейнольдсом в главной роли получило смешанные отзывы, а также содержит множество отсылок к поп-культуре и камео, но одна из таких мини-ролей застала фанатов врасплох.

Оказалось, Брэд Питт играет члена Силы Икс, героя-мутанта Vanisher`а (Телфорда Портера).

 

Фото: Marvel

Сценарист картины Ретт Риз рассказал о том, как было решено отдать Питту эпизодическую роль. "Идея привлечь Брэда Питта пришла довольно поздно, до этого вы никогда не видели Ванишера, он был просто невидим весь фильм. Но потом у кого-то возникла яркая идея: как насчет камео знаменитости?" - вспоминает Риз.

"Меня не было, когда они снимали это", - рассказала актриса Зази Битц, сыгравшая Домино.

Ходят слухи, что продюсеры добавили еще один день съемок в Лос-Анджелесе в процессе производства, что вполне могло быть организовано для съемок Питта.

"Я помню, как слышала разговоры о том, что Брэд Питт может это сделать, и подумала "вау", - добавила Битц.

 

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